Esenzione bollo auto, ecco 60 modelli nuovi e 38 usati entro gli 80 Kw

Bollo auto, esenzione 2027: ecco 60 modelli di macchine nuove e 38 usate entro gli 80 KwMotori
Introduzione
Il Centro Studi AutoScout24, tra i principali marketplace a livello europeo, ha analizzato il mercato del nuovo e dell’usato, rivelando cosa offre per chi vuole comprare una macchina che rientri nei parametri per l’esenzione annunciata dalla premier Giorgia Meloni e prevista per il 2027.
Quello che devi sapere
Le novità sul bollo auto
Lo scorso 16 settembre, al termine del Consiglio dei ministri, la premier Giorgia Meloni ha annunciato le novità sul bollo auto. Ha detto che dal 2027 sarà cancellata “in modo strutturale una delle tasse più odiate dagli italiani", una di quelle "sulla proprietà”. Il giorno dopo, il decreto legge che contiene la misura è estato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Nell’articolo 2 del provvedimento si trovano i dettagli sull’esenzione dal bollo per il 2027.
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Le regole per l’esenzione del bollo auto
La misura riguarda sia auto sia moto, ma ci sono dei paletti. Concentriamoci sulle auto: prima di elencare i modelli che rientrano nell’esenzione, vediamo quali sono le regole principali. Prima di tutto, può esserci un solo mezzo agevolato per persona fisica. L’esenzione riguarda le auto a benzina o gasolio - anche abbinati a un’altra fonte di propulsione - con potenza non superiore a 80 kW, circa 109 CV. Il veicolo deve essere regolarmente assicurato.
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La platea potenziale
Come ricorda il Centro Studi AutoScout24, l’esenzione dal bollo auto prevista per il 2027 interesserà oltre 24,6 milioni di persone che possiedono almeno un veicolo con potenza fino a 80 kW. L’esenzione vale sia se si possiede già un’auto che rientra nei requisiti sia se la macchina viene acquistata, nuova o usata.
L’analisi del mercato dell’auto
Ma cosa offre davvero il mercato a chi vuole comprare un’auto che rientri nei requisiti stabiliti dal governo? Per rispondere a questa domanda, il Centro Studi AutoScout24 ha analizzato l’offerta disponibile sia sul mercato del nuovo sia su quello dell’usato, confrontandoli: da quanto è emerso, il mercato del nuovo offre 38 modelli con un prezzo medio di listino di 25.050 euro, mentre quello dell’usato registra un’offerta più ampia con oltre 60 modelli.
I modelli nel mercato dell’usato
Secondo AutoScout24, quindi, il mercato dell’usato offre un’offerta più ampia e accessibile. “Comprende generazioni differenti, modelli anche fuori produzione e vetture con livelli di anzianità diversi, mostrando come la soglia degli 80 kW non circoscriva la scelta alle sole city car”, spiega lo studio.
I modelli più popolari
L’analisi mostra anche quali sono i 10 modelli più richiesti su AutoScout24 che hanno – o hanno avuto in passato - almeno un allestimento al di sotto degli 80 kW e che quindi rientrano nell’esenzione. Questi i 10 modelli più popolari tra gli oltre 60 individuati nel mercato dell’usato:
- Fiat Panda
- Volkswagen Golf
- Fiat 500
- Renault Clio
- Toyota Yaris
- Volkswagen Polo
- Citroen C3
- Audi A1
- Peugeot 208
- Opel Corsa.
Il mercato del nuovo
Sul mercato del nuovo, come detto, il Centro Studi AutoScout24 ha individuato 38 modelli che dispongono di almeno una versione con potenza fino a 80 kW, per un prezzo medio di listino pari a 25.050 euro. La soglia di accesso, si legge nell’analisi, è rappresentata dalla Fiat Panda Pandina, disponibile con un prezzo di listino a partire da 15.950 euro.
Il commento
“I dati del ministero restituiscono la dimensione potenziale della platea interessata, mentre l’analisi del mercato mostra quanto sia concretamente ampia e accessibile la scelta di vetture entro la soglia degli 80 kW”, ha commentato Sergio Lanfranchi, del Centro Studi AutoScout24. “Il confronto tra nuovo e usato – ha aggiunto - non mette sullo stesso piano auto equivalenti per età, dotazioni e caratteristiche, ma evidenzia due offerte molto diverse: da un lato i modelli oggi presenti a listino, dall’altro un mercato dell’usato che amplia significativamente le possibilità di scelta tra generazioni, segmenti e fasce di prezzo. La soglia degli 80 kW, quindi, non riguarda soltanto le auto più economiche o le city car, ma comprende numerosi modelli diffusi nel parco italiano”.
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