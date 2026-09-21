Esenzione bollo auto, ecco 60 modelli nuovi e 38 usati entro gli 80 Kw

“I dati del ministero restituiscono la dimensione potenziale della platea interessata, mentre l’analisi del mercato mostra quanto sia concretamente ampia e accessibile la scelta di vetture entro la soglia degli 80 kW”, ha commentato Sergio Lanfranchi, del Centro Studi AutoScout24. “Il confronto tra nuovo e usato – ha aggiunto - non mette sullo stesso piano auto equivalenti per età, dotazioni e caratteristiche, ma evidenzia due offerte molto diverse: da un lato i modelli oggi presenti a listino, dall’altro un mercato dell’usato che amplia significativamente le possibilità di scelta tra generazioni, segmenti e fasce di prezzo. La soglia degli 80 kW, quindi, non riguarda soltanto le auto più economiche o le city car, ma comprende numerosi modelli diffusi nel parco italiano”.

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