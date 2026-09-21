Auto, quanto spendono gli italiani e quanto incide il bollo

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, attraverso le Motorizzazioni e il Dipartimento Trasporti, ha elaborato i dati sulla base del parco veicolare nazionale e del numero di persone fisiche che possiedono almeno un veicolo, consentendo di quantificare per la prima volta la portata potenziale del provvedimento. Secondo il Mit sono 24.608.867 le persone in Italia che risultano possedere almeno un veicolo con potenza entro gli 80 kW e che rientrano quindi nella platea potenzialmente interessata dall'esenzione dal pagamento del bollo auto e moto prevista dalla misura approvata dal Consiglio dei ministri. Complessivamente, in Italia circolano oltre 59 milioni tra autoveicoli e motoveicoli, di cui oltre 34 milioni con potenza entro gli 80 kW.

Per approfondire: Sospensione bollo auto e moto, quanto si risparmia in un anno grazie all'esenzione