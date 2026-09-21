Auto, quanto spendono gli italiani e quanto incide il bollo

Introduzione
Secondo i numeri più recenti dell’Annuario statistico dell’Aci, nel 2025 la spesa totale corrente per l’utilizzo delle autovetture circolanti (che sono poco meno di 41.800.000 unità) risulta pari a poco più di 168 miliardi di euro, in aumento rispetto al 2024 (1,7%); anche a prezzi costanti l’indice è in crescita del 2,4%. Tra le voci che incidono meno c'è il bollo, che la premier Meloni ha definito “una delle tasse più odiate dagli italiani”, annunciandone la sospensione nel 2027 per le autovetture di piccola e media cilindrata (entro gli 80 kW) e per le moto.
Quello che devi sapere
Le spese di esercizio delle autovetture
I dati dell’Aci rivelano che la spesa più consistente, tra i 168,29 miliardi di spese di esercizio, è quella per l’acquisto e e il relativo ammortamento (cioè gli interessi per chi acquista a rate) con 57,51 miliardi nel 2025. Al secondo posto c’è il carburante (40,5 miliardi di euro), voce che nell’anno in corso sarà ancora cresciuta data la congiuntura di crisi geopolitiche e relative conseguenze sul prezzo dei carburanti (nonostante gli interventi dell’esecutivo per arginare gli aumenti alla pompa). Queste prime due tipologie di spesa messe insieme concorrono per oltre il 58% del totale.
Vedi anche: Bollo auto sospeso, quali modelli con potenza fino a 80kW non lo pagheranno
Le altre spese
Altri 26,797 miliardi sono stati impiegati per la manutenzione e la riparazione delle vetture. In questo modo le prime tre voci della lista assorbono già quasi il 75% delle spese. A seguire ci sono la copertura assicurativa obbligatoria (10,91 miliardi) e il ricovero e parcheggio (8,933). Poi ancora, la voce pneumatici è pesata per 7,762 miliardi e i pedaggi autostradali altri 6,65 miliardi.
Vedi anche: Bollo auto, quanti miliardi in meno incasserà lo Stato con la sospensione?
Quanto pesa il bollo
L’ultima voce presa in considerazione dall’Aci è proprio il bollo. La tassa di circolazione, sulla quale è intervenuto il decreto del governo, lo scorso anno è costata agli automobilisti 6,53 miliardi, il 3,9 della spesa complessiva. Considerando il periodo 2000-2025 a prezzi costanti, solo due voci risultano in crescita: il bollo (+12%) e i parcheggi-ricoveri/pedaggi autostradali (+54%). Tutte le altre spese per l’auto sono in calo rispetto al 2000.
Su Insider: Per quante auto non servirà più il bollo? I dati regione per regione
I dati del Mit
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, attraverso le Motorizzazioni e il Dipartimento Trasporti, ha elaborato i dati sulla base del parco veicolare nazionale e del numero di persone fisiche che possiedono almeno un veicolo, consentendo di quantificare per la prima volta la portata potenziale del provvedimento. Secondo il Mit sono 24.608.867 le persone in Italia che risultano possedere almeno un veicolo con potenza entro gli 80 kW e che rientrano quindi nella platea potenzialmente interessata dall'esenzione dal pagamento del bollo auto e moto prevista dalla misura approvata dal Consiglio dei ministri. Complessivamente, in Italia circolano oltre 59 milioni tra autoveicoli e motoveicoli, di cui oltre 34 milioni con potenza entro gli 80 kW.
Per approfondire: Sospensione bollo auto e moto, quanto si risparmia in un anno grazie all'esenzione
Quanto costa all’anno tenere un’auto
Secondo l’ultimo studio annuale di Isfort, l’auto è sempre stabile al primo posto nell’uso quotidiano degli italiani per gli spostamenti, è vecchia. Le famiglie, prendendo come esempio i dati del 2024, hanno speso per il mezzo a quattro ruote una media di 334 euro mensili (circa 4000 euro all’anno, con un aumento del 15% dei costi di riparazione e manutenzione auto dal 2020). Il totale italiano arriva a 8,75 miliardi al mese e 105 miliardi in un anno. E le vetture però rimangono parcheggiate per oltre il 95% della giornata.
Leggi anche: Sospensione bollo 2027, cosa accadrà alle auto elettriche? Domande e risposte sullo stop
Come variano le spese per città
Un’altra analisi, realizzata da Facile.it, in collaborazione con Pratiche Auto Online, ha preso in considerazione tre profili differenti di automobilisti e tre città campione (Milano, Roma, Napoli), Tenendo conto delle sole voci di spesa principali che gravano sul veicolo, dal bollo all’assicurazione, dal carburante fino a manutenzione e usura, per mantenere la propria automobile le famiglie italiane spendono fino a 4.486 euro all’anno. La spesa varia notevolmente a seconda della città analizzata. Napoli è risultata essere quella dove mantenere l’auto costa di più; nel capoluogo campano si spendono mediamente tra i 3.098 euro e i 4.486 euro, a seconda del profilo di automobilista. A Roma, a parità di condizioni, la spesa varia tra i 2.532 euro e i 3.694 euro, mentre Milano è risultata essere la città più economica con un valore annuo compreso tra i 2.329 euro e i 3.404 euro.
Per approfondire: Stop bollo auto e moto, ipotesi allargamento per le famiglie numerose: cosa sappiamo