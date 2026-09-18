Sospensione bollo auto e moto, quanto si risparmia con l'esenzione

Introduzione
Il governo ha approvato la sospensione al pagamento del bollo per il 2027 su una parte delle auto e sui motocicli. La misura è valida al momento per una sola annualità (anche se si lavora per renderla strutturale) e con diversi limiti. La bozza ha inoltre previsto risorse per compensare le mancate entrate per le Regioni, dato che il bollo è una tassa regionale e di conseguenza la sospensione di questa imposta significherà minori introiti per le amministrazioni regionali. Come riporta Il Sole 24 Ore, le risorse per finanziare il provvedimento arriverebbero dai risparmi sulle misure finanziate per attuare gli obiettivi del Pnrr. I costi necessari per sospendere il pagamento del bollo 2027 su 14,5 milioni di veicoli fra auto piccole e medie (oltre 13,2 milioni) e moto ammontano a circa 2,362 miliardi di euro.
Quello che devi sapere
Quali veicoli sono esenti dal bollo 2027
L’esenzione riguarda le auto con potenza fino a 80 Kw e tutte le moto, e interessa anche leasing e noleggi perché la tassa è a carico dell’utilizzatore, a meno di diversa previsione nel contratto. Nello specifico sono esentati: veicoli alimentati a benzina o gasolio, anche in combinazione con un motore elettrico, con una potenza fino a 80 kW e regolarmente assicurati. Il dato da controllare sulla carta di circolazione è quello riportato nel campo P.2. Niente bollo anche per moto e motocicli a benzina o gasolio.
Per approfondire: Bollo auto, quanti miliardi in meno incasserà lo Stato con la sospensione?
Cosa succede se si possiedono più veicoli
Nei calcoli del governo, saranno interessati dalla misura oltre il 70% dei veicoli degli italiani. Ogni beneficiario ha però diritto a un solo sconto. Chi possiede due auto, avrà l’esenzione solo su quella con potenza inferiore o, se la potenza è uguale in entrambe, il veicolo con il bollo più leggero. Stessa regola vale anche per chi ha due moto. In caso di possesso di un’auto esente e una moto, si continuerà a pagare solo sulla seconda.
Per approfondire: Bollo auto sospeso, quali modelli con potenza fino a 80kW non lo pagheranno
Le auto elettriche fuori dall’esenzione
Le auto completamente elettriche non rientrano in questa specifica misura. A livello nazionale, questa tipologia di veicoli ha già l’esenzione generalmente della durata di cinque anni dalla prima immatricolazione. Successivamente si paga una tassa ridotta, anche se alcune Regioni prevedono condizioni più favorevoli. Anche per le ibride esistono già agevolazioni regionali diverse per durata e importo.
Per approfondire: Governo abolisce bollo per le auto medio-piccole e per le moto. Meloni: "Via tassa odiata"
Quanto si risparmia senza il bollo
Secondo i calcoli di Altroconsumo, la stima sul risparmio grazie all’esenzione dal pagamento del bollo varia da 113,52 a 141,90 euro. Il Sole 24 Ore invece chiarisce che il risparmio dipende dalla classe ambientale e dalla potenza. Al netto di eventuali maggiorazioni locali, una piccola auto nuova (euro 6) da 50 Kw paga in base alle tariffe nazionali 129 euro (2,58 euro a chilowatt); per i mezzi più vecchi la tariffa può salire fino a 3 euro a chilowatt, fissando il massimo risparmio possibile a quota 240 euro. In media, la novità vale poco meno di 165 euro per ogni destinatario.
Come si richiede l’esenzione
In base alle informazioni disponibili, l’esenzione dovrebbe essere riconosciuta automaticamente sulla base dei dati presenti negli archivi dei veicoli e delle amministrazioni regionali. I proprietari dei veicoli non dovrebbero dover inviare alcuna domanda. In ogni caso le procedure operative saranno confermate soltanto dopo la pubblicazione del decreto e delle eventuali istruzioni attuative. Prima della normale scadenza del bollo può essere utile controllare la propria posizione attraverso il portale della Regione o i servizi ACI.
Le auto di famiglia con diversi intestatari
L’esenzione spetta a un solo veicolo per intestatario, ciò significa che se in una famiglia ci sono tre veicoli intestati a tre persone diverse, per esempio due auto a moglie e marito e uno scooter al figlio, tutti e tre i veicoli non dovranno pagare il bollo. Al contrario, se i mezzi sono tutti intestati a una persona, l’esenzione varrà solo per la vettura con il bollo più leggero.
Gli obiettivi del governo
Durante la conferenza stampa, l’esenzione del bollo è stata presentata come già “strutturale” anche se attualmente sarà valida solo per un anno. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha commentato: “Pensiamo che lo diventerà inevitabilmente”. Matteo Salvini ha evocato l’addio all’imposta per tutti e la limatura del superbollo (quello sulle auto più potenti), perché "c’è una legge di bilancio a disposizione” e “l’appetito vien mangiando”. Ma Meloni ha frenato sul tema.
Per approfondire: Tutte le ultime notizie sul bollo auto