Sospensione bollo auto e moto, quanto si risparmia con l'esenzione

Introduzione

Il governo ha approvato la sospensione al pagamento del bollo per il 2027 su una parte delle auto e sui motocicli. La misura è valida al momento per una sola annualità (anche se si lavora per renderla strutturale) e con diversi limiti. La bozza ha inoltre previsto risorse per compensare le mancate entrate per le Regioni, dato che il bollo è una tassa regionale e di conseguenza la sospensione di questa imposta significherà minori introiti per le amministrazioni regionali. Come riporta Il Sole 24 Ore, le risorse per finanziare il provvedimento arriverebbero dai risparmi sulle misure finanziate per attuare gli obiettivi del Pnrr. I costi necessari per sospendere il pagamento del bollo 2027 su 14,5 milioni di veicoli fra auto piccole e medie (oltre 13,2 milioni) e moto ammontano a circa 2,362 miliardi di euro.