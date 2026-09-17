Pensione anticipata a 64 anni, tempistiche e requisiti. La guida

I requisiti attuali non resteranno invariati. Dal 2027 il requisito anagrafico salirà a 64 anni e un mese, mentre per la contribuzione effettiva saranno necessari 20 anni e un mese. Nel 2028 è previsto un ulteriore adeguamento: serviranno 64 anni e tre mesi di età e 20 anni e tre mesi di contribuzione effettiva. Per chi si trova vicino alle soglie, dunque, il momento in cui vengono perfezionati i requisiti può incidere sulla possibilità e sui tempi di accesso alla pensione.