Consumi, l'aumento dei prezzi negli ultimi 10 anni: tutti i rincari

Secondo alcuni dei dati emersi dall’osservatorio Cara Italia, realizzato da Facile.it e Consumerismo No Profit, che ha analizzato come sono cambiate le principali voci di spesa familiare dal 2015 al 2025, negli ultimi 10 anni la spesa per fare un pieno di benzina è aumentata del 13%. Il proprietario di una vettura di medie dimensioni che nel 2015 percorreva 10 mila km, spendeva in benzina 1.013 euro, mentre nel 2025 ne sono occorsi 1.144. Per l’auto alimentata a diesel, invece, il costo di rifornimento è passato dai 773 euro del 2015 ai 909 euro del 2025. Anche in questo caso, per il 2026 ci si aspetta un bilancio ancora più salato: guardando ai primi 9 mesi dell’anno, l’aumento di spesa rispetto allo stesso periodo del 2025 è stato del 7% per la benzina, del 20% per il diesel.

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