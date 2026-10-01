Consumi, 71% delle famiglie pronto a taglio spese per caro carburante

Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, parla di "effetto caro rientro. Dopo le ferie e la ventata di ottimismo, a settembre la fiducia crolla: gli italiani sono tornati purtroppo alla dura realtà e a dover fare i conti con la stangata d'autunno, tra rincari delle bollette della luce, caro scuola, carburanti venduti a prezzi astronomici”. Anche secondo il Codacons "terminato l'effetto estate che aveva portato ad una iniezione di fiducia per consumatori e imprese, la crisi in Medio Oriente torna a far sentire i suoi effetti sulle aspettative di famiglie e aziende. Il perdurare della situazione di crisi geopolitica attuale, unitamente al forte rialzo dei prezzi dell'energia e dei carburanti, hanno portando ad una inversione di tendenza. La minore fiducia dei consumatori si traduce in una più bassa propensione alla spesa delle famiglie per beni e servizi, con un effetto depressivo sui consumi nazionali”.