Bollette luce e gas, conviene l’offerta a prezzo fisso o variabile?

Per individuare l'offerta più adatta nel mercato libero sia per quanto riguarda la luce che per quanto riguarda il gas è importante non fermarsi al semplice prezzo pubblicizzato. Le principali voci da mettere a confronto sono il costo della materia prima e quello relativo alla commercializzazione, perché sono le componenti sulle quali il fornitore può intervenire. Restano invece fuori dalla scelta dell’operatore altri importi presenti in bolletta, come quelli relativi al trasporto e alla gestione del contatore, gli oneri generali di sistema e le imposte. Questi costi non vengono determinati dal singolo venditore.