El Niño, raccolti a rischio e prezzi alimentari verso nuovi aumenti

"Le temperature eccezionalmente elevate che gran parte del globo registrerà durante questo evento di El Niño rappresentano una cartolina dal futuro", si legge nel rapporto. "Sebbene oggi appaiano anomale, tra qualche decennio diventeranno la norma". Enorme l’impatto sulla mortalità: tra giugno e febbraio si prevedono circa 451mila morti aggiuntive a causa dell'aumento delle giornate di caldo estremo. Gli effetti più gravi, come già accennato, si concentreranno nel sud del mondo: solo nella regione del Sahel si stimano 66.800 decessi in eccesso nei prossimi sei mesi rispetto alla media del periodo 1996-2025. Quasi la metà dei decessi (31.400) si verificheranno in Nigeria. Pesante l'impatto anche sul Sudan che dovrà affrontare 17.500 decessi aggiuntivi dovuti al caldo, sul Niger (10mila) e sul Ciad (8mila). Nel Sud-est asiatico sono previsti 19.400 decessi aggiuntivi tra Filippine, Vietnam, Thailandia e Cambogia, e 19.300 decessi in Indonesia. Altre aree fortemente colpite nei prossimi mesi saranno l'India (15.800 decessi) e il Brasile (13.300).

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