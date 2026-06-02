Introduzione

Il mondo deve prepararsi all’imminente ritorno di El Niño. Sono mesi che la comunità scientifica lo ripete e adesso lo conferma nuovamente anche l’Organizzazione metereologica mondiale (Omm) dell’Onu, secondo cui il fenomeno climatico ciclico e naturale che innalzerà le temperature di tutto il mondo e intensificherà gli eventi estremi è ormai già dietro l’angolo. C’è l'80% di probabilità che si formi durante l’estate, prima di settembre, e il 90% di probabilità che vada avanti fino al mese di novembre. Da tempo gli scienziati hanno avvertito che potrebbe essere il più intenso di questo secolo, motivo per cui è già stato indicato da alcuni come un Super El Niño. Per Antonio Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite, il mondo "deve considerarlo come un urgente allarme climatico".