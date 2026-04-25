Giornata mondiale del pinguino, 10 curiosità

Introduzione

È un uccello ma non vola, ha le ali ma sono trasformate in pinne, vive in mare (anche a bassissime temperature) e si nutre di pesce, di chi si tratta? Ovviamente dei pinguini, uccelli marini che vengono definiti spesso ed erroneamente mammiferi o, addirittura, pesci. Il 25 aprile si celebra la Giornata Mondiale del pinguino, che, ricorda il WWF, è nata per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle minacce che corrono questi uccelli a causa del riscaldamento globale e delle attività umane. Ecco dieci curiosità su di loro.