Super El Niño in arrivo, rischio caldo record ed eventi estremi

Il Super El Niño previsto dagli esperti dovrebbe portare le temperature dell’Oceano a superare di anche 2°C la loro media storica. Le analisi relative alle acque oceaniche girano essenzialmente intorno a tre situazioni possibili. Il primo stato, quello della fase calda, è appunto El Niño, che prende forma quando i venti alisei vanno a indebolirsi improvvisamente, spingendo l'acqua calda di Asia e Australia verso le coste dell’Ecuador e del Perù, spiegano i metereologici de iLMeteo.it. Quello che succede dopo è un grande rilascio di vapore e calore nell’atmosfera, capace di dispiegare i suoi effetti in tutto il mondo: le temperature si alzano, gli eventi estremi aumentano.

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