Clima, Onu: nel 2025 la Terra ha accumulato livelli di calore record

Lo ha segnalato l’Organizzazione meteorologica mondiale (Omm), agenzia delle Nazioni Unite, nel suo rapporto annuale sullo stato del clima. "Il clima globale è in stato di emergenza. La Terra viene spinta oltre i suoi limiti. Tutti i principali indicatori climatici lampeggiano in rosso", ha avvertito il segretario generale dell'Onu António Guterres

La quantità di calore accumulata dalla Terra ha raggiunto un livello record nel 2025, con effetti destinati a durare per centinaia, se non migliaia di anni. È quanto segnalato dall’Organizzazione meteorologica mondiale (Omm), agenzia delle Nazioni Unite, nel suo rapporto annuale sullo stato del clima.

Guterres: “Il clima globale è in stato di emergenza”

"Il clima globale è in stato di emergenza. La Terra viene spinta oltre i suoi limiti. Tutti i principali indicatori climatici lampeggiano in rosso", ha avvertito il segretario generale dell'Onu António Guterres. Per la prima volta il rapporto Omm include tra i principali indicatori climatici lo squilibrio energetico della Terra, che misura il rapporto tra l’energia che entra e quella che esce dal sistema del pianeta. In un clima stabile, la quantità di energia solare in entrata è all'incirca uguale alla quantità di energia in uscita. Ma questo equilibrio, come sottolineato dall’Organizzazione meteorologica mondiale, è alterato dalle crescenti concentrazioni di gas serra (Co2, metano e protossido di azoto), che stanno causando un continuo riscaldamento dell'atmosfera e degli oceani, nonché lo scioglimento dei ghiacci.



Record nel 2025 e conseguenze nel tempo



Lo squilibrio energetico è peggiorato dalle prime rilevazioni del 1960, con un’accelerazione negli ultimi vent’anni, fino a raggiungere un nuovo record nel 2025. "Le attività umane stanno alterando sempre più l'equilibrio naturale e dovremo convivere con queste conseguenze per centinaia, persino migliaia di anni", ha avvertito il segretario generale dell'organizzazione Celeste Saulo.