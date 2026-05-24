Giornata europea dei Parchi, i migliori per un safari nella natura

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Giornata europea dei Parchi, dalla Svezia alle Azzorre: dove fare un safari nella natura

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Oggi, domenica 24 maggio, si festeggia la Giornata Europea dei Parchi e si rinnova l'iniziativa della Federazione Europea dei Parchi (EUROPARC) per ricordare il giorno in cui, nel 1909, venne istituito in Svezia il primo parco europeo. Il Vecchio Continente offre straordinarie esperienze di safari, dai parchi nazionali con fauna selvatica libera (orsi, bisonti, lupi) a parchi faunistici strutturati, ideali per l'osservazione ravvicinata. Andiamo alla scoperta di quelli più suggestivi

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