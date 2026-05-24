Giornata europea dei Parchi, i migliori per un safari nella natura

Giornata europea dei Parchi, dalla Svezia alle Azzorre: dove fare un safari nella natura
Oggi, domenica 24 maggio, si festeggia la Giornata Europea dei Parchi e si rinnova l'iniziativa della Federazione Europea dei Parchi (EUROPARC) per ricordare il giorno in cui, nel 1909, venne istituito in Svezia il primo parco europeo. Il Vecchio Continente offre straordinarie esperienze di safari, dai parchi nazionali con fauna selvatica libera (orsi, bisonti, lupi) a parchi faunistici strutturati, ideali per l'osservazione ravvicinata. Andiamo alla scoperta di quelli più suggestivi
- Fondato nel 1932, soli 10 anni dopo il Parco nazionale del Gran Paradiso, il Parco Nazionale della Białowieża, in Polonia, è famoso per ospitare la più grande popolazione di bisonti europei in libertà. Situato a 235 chilometri a est di Varsavia, è parte dell'ultima foresta vergine d'Europa, un’immensa area verde patrimonio Unesco situata lungo il confine con la Bielorussia
- Soprannominato l’Amazzonia d’Europa, il Delta del fiume Oder, sulla costa baltica tra Polonia e Germania, è una zona unica dal punto di vista naturalistico dove si incrocia un ricco mosaico di ecosistemi terrestri, marini e d’acqua dolce: è una delle migliori destinazioni del Vecchio Continente dove fare birdwatching
- Riserva protetta nei Carpazi, il Parco Nazionale Călimani, nella Romania centrale, è stato istituito nel 2000. Ospita diverse specie animali: l'orso, l'alce, il cinghiale, il capriolo, il lupo, la martora arboricola e la lince. La foresta di cedri e ginepri sul versante occidentale del Monte Calimani ospita il gallo cedrone, una specie molto rara in Romania
- Il Parco naturale di Somiedo, situato nel sud del Principato delle Asturie, è uno dei migliori luoghi per avvistare l'orso bruno cantabrico. Dichiarato Riserva della Biosfera nel 2000, è una delle aree naturali più pure di tutta la Spagna. Tra i punti migliori per gli avvistamenti ci sono il belvedere di Gúa, quello di Príncipe a La Peral e il belvedere di La Pola
- La Camargue si estende per 930 chilometri quadrati ed è la zona umida più grande dell'Europa occidentale, con un'enorme quantità di specie animali e di flora che popolano le sue terre. Tra i tanti fenicotteri rosa, cavalli bianchi e tori. Il luogo dove vedere la massima concentrazione di fenicotteri rosa in Camargue è il Parco Ornitologico Pont du Gau
- Le Azzorre sono una delle migliori destinazioni al mondo per l'avvistamento di delfini e balene, con 29 specie di cetacei (33% delle specie note) registrate, incluse specie stanziali e migratorie presenti tutto l'anno. I mesi estivi sono ideali, con la possibilità di nuotare con i delfini in natura, specialmente da Ponta Delgada (Sao Miguel) e Pico
- La Riserva naturale di Merfelder Bruch, vicino a Dülmen in Vestfalia, ospita l'ultimo branco di cavalli selvaggi indigeni d'Europa, noti come Dülmen Pony. Circa 300-400 esemplari vivono liberi in un'area di 350 ettari. La riserva è una delle principali attrazioni naturalistiche in Europa per l'osservazione di equini allo stato brado
- La Svezia rappresenta uno dei pochi paesi europei ad ospitare ancora vaste aree selvagge incontaminate. Nello Skinnskatteberg si ha l’opportunità di avvistare uno dei mammiferi terrestri più grandi del Vecchio Continente: l’alce. A differenza della renne, vive esclusivamente allo stato selvatico