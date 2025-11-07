Offerte Sky
Specie aliene invasive, allarme in Sicilia per la formica di fuoco

La chiamano anche formica guerriera, il nome scientifico è Solenopsis Invicta. Originaria del Sud America, dal 2023 è stata accertata la sua presenza in Sicilia. A lanciare l'allarme già sue anni fa era stata la rivista Current Biology. A settembre di quest'anno l'allarme anche della Regione Sicilia che ha avviato una campagna di informazione e un’app per le segnalazioni. Dalle punture dolorose ai rischi per l'ecosistema e per l'uomo: cosa sappiamo di questa specie

