7/10 IPBES Invasive Alien Species Report

La ricerca stima che l'80% dei Paesi si sta attrezzando per gestire le specie aliene invasive nei propri piani nazionali per la biodiversità ma solo una minoranza, pari al 17%, ha approvato leggi o regolamenti che affrontano nel dettaglio il problema (in foto segnale di avvertimento "Biosicurezza agricola" al cancello di una fattoria rurale nella contea Kerry, Irlanda. Credits gabriel12/ Shutterstock)