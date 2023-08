18/19 tartAmare

Nei primi giorni di agosto in Toscana, sulla spiaggia tra Castiglione della Pescaia e Marina di Grosseto, alcuni turisti hanno visto una tartaruga e pensando fosse in difficoltà l’hanno messa in mare. L’esemplare però era di terra ed è annegato. In casi simili, ha commentato l’associazione tartAmare, “è doveroso informarsi prima di agire. Tante volte non agire è la soluzione migliore. Non tutti gli animali che incontriamo sono in difficoltà, a volte la difficoltà in cui si trovano può essere aggravata da un aiuto fornito in modo non adeguato alle circostanze”

Pensano sia marina e la gettano in mare: morta tartaruga di terra