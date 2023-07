Torino, tartaruga-alligatore sequestrata in un parco giochi a Pianezza

A Pianezza, in provincia di Torino, i carabinieri della Forestale hanno recuperato e sequestrato una testuggine alligatore, la cui detenzione è vietata in Italia, all'interno di un ristagno nel canale Rio Fellone, a poca distanza da un parco giochi per bambini. L'animale è stato immediatamente affidato a un centro specializzato, il CANC (centro animali non convenzionali Torino), dove è stato inserito nel recinto per animali pericolosi presente nell'Oasi in attesa che venga destinato a bioparchi idonei.