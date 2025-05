Meteo: in arrivo caldo record per il weekend del 2 giugno

Introduzione

In arrivo, a partire dalla giornata di oggi, l’anticiclone africano che porterà con sé temperature estive record, con picchi di caldo che saliranno fino a oltre i 30 gradi (con punte addirittura di 36°C sulla Sardegna interna). Questo trend proseguirà per tutto il weekend del 2 giugno: il nuovo mese si aprirà infatti sotto l’influenza di un campo di alta pressione ben strutturato, che garantirà ancora condizioni di tempo stabile e temperature decisamente elevate. Non mancheranno, tuttavia, dei piccoli disturbi: durante le ore centrali del giorno, l’intenso riscaldamento potrà infatti favorire lo sviluppo di temporali sui rilievi alpini. In alcuni casi, questi fenomeni potrebbero spingersi fin verso i fondivalle, accarezzando parzialmente le pianure adiacenti, ma saranno in genere brevi e destinati ad esaurirsi entro il tardo pomeriggio o al massimo nella prima parte della serata.