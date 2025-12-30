A Roma, ad esempio, sarà massima l'attenzione per il tradizionale concertone del Circo Massimo. Saranno oltre 40mila le persone attese all'evento per cui verranno predisposti varchi d'accesso dotati di metal detector. Attenzionate anche strade e piazze del centro storico dove abitualmente si riversano migliaia di persone per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. Scatteranno restrizioni anche a Napoli nelle aree di piazza del Plebiscito, piazza Municipio e sul lungomare Caracciolo a partire dal pomeriggio del 31 dicembre. Un'ordinanza del sindaco Gaetano Manfredi prevede il divieto di vendita e di consumo di bevande in contenitori di vetro, plastica rigida o lattine, come anche di avere con sé spray urticanti. Non si potranno introdurre e far esplodere fuochi d'artificio, petardi, botti e razzi. Misure simili a quelle previste a Venezia dove sarà vietato consumare bevande in strada e, nelle aree interessate dagli spettacoli, portare spray urticanti e oggetti atti ad offendere. Stop a bottiglie di vetro e spray pure a Milano, nella zona compresa nella cerchia della filovia 90/91, in un'area più grande del centro e in piazza Duomo, che sarà transennata e con ingressi contingentati a 4.500 persone. Per gestire il flusso verranno predisposti 17 varchi d'accesso. E sarà accessibile a non più di novemila persone piazza Maggiore a Bologna. Anche qui previsto lo stop al vetro, petardi e spray urticanti come succederà pure a Firenze dove i trasgressori saranno puniti con multe fino a 500 euro e con il sequestro di materiale illegittimamente detenuto.

