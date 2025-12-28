Animali e fuochi d'artificio, l'esperta: "Pensiamo alla loro salute"

Lo scoppio di petardi e fuochi d'artificio rappresenta una minaccia per gli animali domestici che rischiano di subire traumi e disorientamento, con conseguente ansia e stress. Lara Ognibene, educatrice cinofila e presidente dell'associazione "I Randagi Animal's Dream", spiega a Sky Tg24 Insider come proteggere i propri animali durante la notte di Capodanno, fornendo consigli e accorgimenti per la loro sicurezza