Outfit per Capodanno 2026, idee dal guardaroba delle star. FOTO

IL DRESS MIDI SENZA SPALLINE - Amanda Seyfried per la promzione del suo nuovo film, The Housemaid - Una di famiglia, ha scelto un classico del guardaroba da sera, declinato in una tonalità di rosso che ha spopolato sulle passerelle e che vedremo anche dopo il Natale. L'abito senza spalline, midi e con la gonna drappeggiata è un vero must have. Quello dell'attrice è di Monse, abbellito da un maxi collier di Tiffany & Co.

The Housemaid, Sydney Sweeney e Amanda Seyfried dive all'anteprima del film a New York