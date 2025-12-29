Outfit per Capodanno 2026, idee dal guardaroba delle star. FOTO

Offerte Sky
Outfit Capodanno 2026, tra paillettes e luccichii, idee dal guardaroba delle star. FOTO

Spettacolo fotogallery
15 foto
©Getty

Per la notte più festosa dell'anno l'imperativo è brillare, sperimentando con uno stile da sera ad effetto. Dal maxi dress all'abito corto, a quello senza spalline o con un dettaglio di pelliccia: è tempo di osare con tocchi glamour e fuochi d'artificio. Via libera a gioielli bold e sandali col tacco. Le star puntano su outfit monocromi e su capi decorati per iniziare il nuovo anno in grande stile. Qui, una carrellata di spunti da copiare. 

A cura di Vittoria Romagnuolo

