Look Natale 2025, 15 idee di outfit eleganti ispirati alle star. FOTO

L'ABITO COL FIOCCO - I fiocchi sono ovunque da qualche tempo e a Natale sono più indicati che mai, anche nel guardaroba. Kris Jenner per la sua uscita serale a Los Angeles ha potuto contare su un abito vintage, una creazione di Valentino che è semplicemente attualissima. Il vestito a colonna senza spalline, nella iconica tonalità di rosso tipica della Maison di Garavani, ha un fiocco a contrasto sul davanti che raccoglie la stoffa in un morbido drappeggio. Il blazer nero è l'abbinamento perfetto.