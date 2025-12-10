Look Natale 2025, 15 idee di outfit eleganti ispirati alle star. FOTO

Look Natale 2025, 15 outfit eleganti e festivi ispirati al guardaroba delle star. FOTO
Il rosso natalizio, la tonalità brillante che tradizionalmente si associa alle celebrazioni di fine anno, ha già invaso il guardaroba delle celebrità che già da qualche settimana stanno facendo sfoggio di look in linea con l'idea di Natale vintage ed elegante, di tendenza non solo in campo moda. Via libera ai look monocromatici, al total red e al total white (anche per lui), agli abiti decorati con piume e fiocchi o tempestati di luce. La nostra selezione di stili da copiare subito
A cura di Vittoria Romagnuolo