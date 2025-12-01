Unghie natalizie, 15 idee per la manicure di Natale 2025. FOTO

Stando ai recenti beauty trend e alle ultime tendenze, sarà un Natale esplosivo quello che sta per arrivare e ogni dettaglio del look, manicure compresa, contribuirà a rendere ancora più magico il periodo delle feste. Gli smalti glitter sono richiestissimi nei saloni specializzati, così come le decorazioni a tema. Le estetiche del momento, il Natale vintage e quello in stile Ralph Lauren, conquistano anche il mondo della nail art



A cura di Vittoria Romagnuolo