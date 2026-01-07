Pubblicate anche le quotazioni dei trenta artisti che si esibiranno sul palco del Teatro Ariston. La 76esima edizione del Festival di Sanremo andrà in scena da martedì 24 a sabato 28 febbraio
Online il regolamento del FantaSanremo, il celebre gioco incentrato sulla kermesse musicale. Il sito ufficiale del fantasy game ha pubblicato le regole della competizione basata sulla 76esima edizione del Festival di Sanremo, in programma da martedì 24 a sabato 28 febbraio.
fantasanremo 2026, il regolamento
Il sito ufficiale del FantaSanremo ha pubblicato le regole dell’edizione 2026. Stando a quanto comunicato, ogni giocatore potrà utilizzare 100 baudi per formare una squadra di sette artisti schierando una formazione composta da cinque titolari, due riserve e un capitano scelto tra i titolari. Le iscrizioni e le modifiche alle squadre possono essere effettuate entro le 23.59 di lunedì 23 febbraio 2026.
A differenza del 2025, i giocatori potranno modificare la formazione soltanto dalle ore 08.00 alle ore 22.00 di venerdì 27 e sabato 28 febbraio, sostituendo tra loro titolari e riserve. Il capitano vedrà i suoi punti raddoppiati sia in caso di bonus che di malus. Il vincitore sarà colui che avrà totalizzato il maggior numero di punti. Ogni utente potrà creare fino a cinque squadre e altrettante leghe, ovvero campionati in cui sfidare altri giocatori, partecipando a un massimo di venticinque leghe.
I bonus e i malus, attribuiti dal primo minuto della prima serata fino alla chiusura della 76esima edizione del Festival di Sanremo (FOTO), permetteranno di conquistare o perdere punti. Oltre al punteggio assegnato in base al posizionamento in classifica e alla conquista di un premio, spazio alla creatività: dai cinque punti per gli occhiali da sole o l’ombelico in bella vista ai dieci punti per la presenza di ballerini e ai trenta per un’invasione non programma del palco. Ci saranno anche bonus espressamente dedicati alla memoria di Peppe Vessicchio: 10 punti per il papillon indossato dal direttore d'orchestra, 20 se due direttori dirigono contemporaneamente, altri 10 per tutti gli artisti se conduttore o co-conduttore utilizza la frase "dirige l'orchestra il maestro Peppe Vessicchio".
Per quanto riguarda i malus, citiamo la caduta sulla scalinata, l’inciampo durante l’esibizione o i fischi di disapprovazione da parte del pubblico del Teatro Ariston. Il regolamento completo del FantaSanremo 2026 è disponibile sul sito.
Parallelamente alla pubblicazione del regolamento, il sito del FantaSanremo ha reso note anche le quotazioni dei trenta artisti, ovvero i baudi necessari per poterli inserire nella propria squadra. Si va dai 13 baudi di Chiello ai diciassette di Tommaso Paradiso. Ecco tutte le quotazioni:
- Arisa - 16 baudi
- Bambole di Pezza - 14 baudi
- Chiello - 13 baudi
- Dargen D’Amico - 16 baudi
- Ditonellapiaga - 13 baudi
- Eddie Brock - 14 baudi
- Elettra Lamborghini - 14 baudi
- Enrico Nigiotti - 13 baudi
- Ermal Meta - 16 baudi
- Fedez & Marco Masini - 17 baudi
- Francesco Renga - 13 baudi
- Fulminacci - 14 baudi
- J-Ax - 13 baudi
- LDA & Aka7even - 15 baudi
- Leo Gassman - 14 baudi
- Levante - 15 baudi
- Luchè - 15 baudi
- Malika Ayane - 15 baudi
- Mara Sattei - 14 baudi
- Maria Antonietta & Colombre - 13 baudi
- Michele Bravi - 15 baudi
- Nayt - 14 baudi
- Patty Pravo - 13 baudi
- Raf - 13 baudi
- Sal Da Vinci - 13 baudi
- Samurai Jay - 14 baudi
- Sayf - 13 baudi
- Serena Brancale - 15 baudi
- Tommaso Paradiso - 17 baudi
- Tredici Pietro - 13 baudi
