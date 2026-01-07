fantasanremo 2026, il regolamento

Il sito ufficiale del FantaSanremo ha pubblicato le regole dell’edizione 2026. Stando a quanto comunicato, ogni giocatore potrà utilizzare 100 baudi per formare una squadra di sette artisti schierando una formazione composta da cinque titolari, due riserve e un capitano scelto tra i titolari. Le iscrizioni e le modifiche alle squadre possono essere effettuate entro le 23.59 di lunedì 23 febbraio 2026.

A differenza del 2025, i giocatori potranno modificare la formazione soltanto dalle ore 08.00 alle ore 22.00 di venerdì 27 e sabato 28 febbraio, sostituendo tra loro titolari e riserve. Il capitano vedrà i suoi punti raddoppiati sia in caso di bonus che di malus. Il vincitore sarà colui che avrà totalizzato il maggior numero di punti. Ogni utente potrà creare fino a cinque squadre e altrettante leghe, ovvero campionati in cui sfidare altri giocatori, partecipando a un massimo di venticinque leghe.

I bonus e i malus, attribuiti dal primo minuto della prima serata fino alla chiusura della 76esima edizione del Festival di Sanremo (FOTO), permetteranno di conquistare o perdere punti. Oltre al punteggio assegnato in base al posizionamento in classifica e alla conquista di un premio, spazio alla creatività: dai cinque punti per gli occhiali da sole o l’ombelico in bella vista ai dieci punti per la presenza di ballerini e ai trenta per un’invasione non programma del palco. Ci saranno anche bonus espressamente dedicati alla memoria di Peppe Vessicchio: 10 punti per il papillon indossato dal direttore d'orchestra, 20 se due direttori dirigono contemporaneamente, altri 10 per tutti gli artisti se conduttore o co-conduttore utilizza la frase "dirige l'orchestra il maestro Peppe Vessicchio".

Per quanto riguarda i malus, citiamo la caduta sulla scalinata, l’inciampo durante l’esibizione o i fischi di disapprovazione da parte del pubblico del Teatro Ariston. Il regolamento completo del FantaSanremo 2026 è disponibile sul sito.