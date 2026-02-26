Offerte Sky
Lo speciale sul Festival di Sanremo
Punti Fantasanremo 2026 LIVE, i bonus e i malus della terza serata in diretta

LDA e Aka 7even arrivano da dominatori assoluti alla serata di giovedì 26 febbraio. Non troppo lontani da loro, Dargen D'Amico e le Bambole di Pezza. Fanalino di coda, Tredici Pietro

La classifica parziale

Dopo la seconda puntata, questa è la classifica del Fantasanremo:

  • LDA e Aka7even:  345 punti
  • Dargen D'Amico: 260 punti
  • Bambole di pezza : 215 punti
  • Ditonellapiaga: 185 punti
  • Elettra Lamborghini: 185 punti
  • J-Ax: 185 punti
  • Ermal Meta: 165 punti
  • Leo Gassmann: 145 punti
  • Sal Da Vinci: 120 punti
  • Fulminacci: 115 punti
  • Arisa: 100 punti
  • Fedez e Masini: 100 punti
  • Patty Pravo: 100 punti
  • Nayt: 95 punti
  • Levante: 90 punti
  • Samurai Jay: 90 punti
  • Eddie Brock: 85 punti
  • Tommaso Paradiso: 80 punti
  • Malika Ayane: 75 punti
  • Serena Brancale: 70 punti
  • Chiello: 65 punti
  • Enrico Nigiotti: 65 punti
  • Maria Antonietta e Colombre: 60 punti
  • Sayf: 55 punti
  • Luchè: 45 punti
  • Michele Bravi: 45 punti
  • Francesco Renga: 35 punti
  • Mara Sattei: 25 punti
  • Raf: 15 punti
  • Tredici Pietro: 10 punti

I bonus e i malus della terza serata

Giovedì 26 febbraio, i bonus e i malus speciali sono:

Bonus AVIS: accessorio o outfit giallo +10 punti

Outfit piumato +10 punti

Microfono sotto l'ascella +10 punti

Canta con la mano in tasca +5 punti

Nessun ringraziamento verbale dopo l'esibizione -5 punti

Malika Ayane, bonus anche fuori dal palco

Abito con strascico e guanti: il look di Malika Ayane vale 20 punti. L'artista si inchina con la mano sul cuore (+10 punti), e ha un direttore d'orchestra col papillon (+10 punti). Ulteriori 10 punti arrivano dal batti cinque alla statua di Mike. C'è anche l'indumento rosso e ci sono i perfomer. Il totale fa 65 punti.

Leo Gassmann punta alla rimonta

Presentato da Irina Shayk (+5 punti), Leo Gassmann non tocca il microfono per i primi 30 secondi. Mette il micorofono sotto l'ascella (+10 punti), si siede sulle scale (+10 punti), canta con la mano in tasca (+5 punti), scende in platea (+15 punti). L'oufit/accessorio giallo vale 10 punti, il "Pronti, partenza, via" altri 10. E c'è pure l'inchino con la mano sul cuore. In totale? 95 punti.

Maria Antonietta e Colombre rompono il ghiaccio

Maria Antonietta e Colombre sono i primi ad esibirsi (+10 punti) e non toccano il microfono per 30 secondi (+10 punti). Il direttore d'orchestra ha il papillon: +10 punti per loro. Trenta i punti.

