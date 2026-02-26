LDA e Aka 7even arrivano da dominatori assoluti alla serata di giovedì 26 febbraio. Non troppo lontani da loro, Dargen D'Amico e le Bambole di Pezza. Fanalino di coda, Tredici Pietro
in evidenza
La classifica parziale
Dopo la seconda puntata, questa è la classifica del Fantasanremo:
- LDA e Aka7even: 345 punti
- Dargen D'Amico: 260 punti
- Bambole di pezza : 215 punti
- Ditonellapiaga: 185 punti
- Elettra Lamborghini: 185 punti
- J-Ax: 185 punti
- Ermal Meta: 165 punti
- Leo Gassmann: 145 punti
- Sal Da Vinci: 120 punti
- Fulminacci: 115 punti
- Arisa: 100 punti
- Fedez e Masini: 100 punti
- Patty Pravo: 100 punti
- Nayt: 95 punti
- Levante: 90 punti
- Samurai Jay: 90 punti
- Eddie Brock: 85 punti
- Tommaso Paradiso: 80 punti
- Malika Ayane: 75 punti
- Serena Brancale: 70 punti
- Chiello: 65 punti
- Enrico Nigiotti: 65 punti
- Maria Antonietta e Colombre: 60 punti
- Sayf: 55 punti
- Luchè: 45 punti
- Michele Bravi: 45 punti
- Francesco Renga: 35 punti
- Mara Sattei: 25 punti
- Raf: 15 punti
- Tredici Pietro: 10 punti
I bonus e i malus della terza serata
Giovedì 26 febbraio, i bonus e i malus speciali sono:
Bonus AVIS: accessorio o outfit giallo +10 punti
Outfit piumato +10 punti
Microfono sotto l'ascella +10 punti
Canta con la mano in tasca +5 punti
Nessun ringraziamento verbale dopo l'esibizione -5 punti
Malika Ayane, bonus anche fuori dal palco
Abito con strascico e guanti: il look di Malika Ayane vale 20 punti. L'artista si inchina con la mano sul cuore (+10 punti), e ha un direttore d'orchestra col papillon (+10 punti). Ulteriori 10 punti arrivano dal batti cinque alla statua di Mike. C'è anche l'indumento rosso e ci sono i perfomer. Il totale fa 65 punti.
Leo Gassmann punta alla rimonta
Presentato da Irina Shayk (+5 punti), Leo Gassmann non tocca il microfono per i primi 30 secondi. Mette il micorofono sotto l'ascella (+10 punti), si siede sulle scale (+10 punti), canta con la mano in tasca (+5 punti), scende in platea (+15 punti). L'oufit/accessorio giallo vale 10 punti, il "Pronti, partenza, via" altri 10. E c'è pure l'inchino con la mano sul cuore. In totale? 95 punti.
Maria Antonietta e Colombre rompono il ghiaccio
Maria Antonietta e Colombre sono i primi ad esibirsi (+10 punti) e non toccano il microfono per 30 secondi (+10 punti). Il direttore d'orchestra ha il papillon: +10 punti per loro. Trenta i punti.