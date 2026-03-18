Achille Lauro in concerto a Casalecchio di Reno, la possibile scaletta

L'Unipol Arena di Casalecchio di Reno ospita Achille Lauro il 20 e il 29 marzo, per due delle tappe più attese del suo Palazzetti Live 2026, il tour che sta attraversando i principali palasport d'Italia

Dopo il doppio sold out al Circo Massimo dell'estate 2025, Achille Lauro porta il suo show nelle arene al coperto di tutta Italia con il Palazzetti Live 2026, partito il 4 marzo da Eboli.

Numerosissime tappe hanno già registrato il sold out, spingendo l'organizzazione a confermare raddoppi a Bari, Firenze, Torino e Bologna, oltre a una terza data aggiunta a Milano. Lo stesso Lauro ha descritto lo show come "la storia di un uomo che cerca di capire dove finisce il personaggio e dove comincia l'uomo", un percorso che attraversa l'intera discografia: dai brani dell'ultimo album Comuni Mortali fino ai classici che ne hanno definito la carriera. La produzione è imponente, con scenografie elaborate e giochi di luce che amplificano l'energia dei brani.

Lauro è reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo come co-conduttore, dopo le partecipazioni in gara con Rolls Royce e Me ne frego. Sul palco dell'Ariston ha intonato la ballad Incoscienti giovani, ispirata a una storia nata ai bordi del Grande Raccordo Anulare della Capitale, e dedicata per l'occasione alle vittime di Crans Montana.

La scaletta

La scaletta del concerto di Achille Lauro a Torino non è stata svelata, tuttavia è possibile che replichi quella portata in scena al Forum d'Assago il 16 marzo:

Amor

1969

Una stupida storia d'amore

Marilù

Perdutamente

Cristina

Walk of Fame

Me ne frego

Amore disperato

Rolls Royce

Che sarà

Maleducata

Domenica

16 marzo

Pessima

Cadillac

Bvlgari

Thoiry

panta' leopa'

Barabba III

Nati da una costola

C'est la vie

Incoscienti giovani