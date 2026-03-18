Achille Lauro in concerto a Casalecchio di Reno, la possibile scaletta

L'Unipol Arena di Casalecchio di Reno ospita Achille Lauro il 20 e il 29 marzo, per due delle tappe più attese del suo Palazzetti Live 2026, il tour che sta attraversando i principali palasport d'Italia
Dopo il doppio sold out al Circo Massimo dell'estate 2025, Achille Lauro porta il suo show nelle arene al coperto di tutta Italia con il Palazzetti Live 2026, partito il 4 marzo da Eboli.
Numerosissime tappe hanno già registrato il sold out, spingendo l'organizzazione a confermare raddoppi a Bari, Firenze, Torino e Bologna, oltre a una terza data aggiunta a Milano. Lo stesso Lauro ha descritto lo show come "la storia di un uomo che cerca di capire dove finisce il personaggio e dove comincia l'uomo", un percorso che attraversa l'intera discografia: dai brani dell'ultimo album Comuni Mortali fino ai classici che ne hanno definito la carriera. La produzione è imponente, con scenografie elaborate e giochi di luce che amplificano l'energia dei brani.
Lauro è reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo come co-conduttore, dopo le partecipazioni in gara con Rolls Royce e Me ne frego. Sul palco dell'Ariston ha intonato la ballad Incoscienti giovani, ispirata a una storia nata ai bordi del Grande Raccordo Anulare della Capitale, e dedicata per l'occasione alle vittime di Crans Montana.
La scaletta
La scaletta del concerto di Achille Lauro a Torino non è stata svelata, tuttavia è possibile che replichi quella portata in scena al Forum d'Assago il 16 marzo:
Amor
1969
Una stupida storia d'amore
Marilù
Perdutamente
Cristina
Walk of Fame
Me ne frego
Amore disperato
Rolls Royce
Che sarà
Maleducata
Domenica
16 marzo
Pessima
Cadillac
Bvlgari
Thoiry
panta' leopa'
Barabba III
Nati da una costola
C'est la vie
Incoscienti giovani
La carriera di Achille Lauro
Achille Lauro, pseudonimo di Lauro De Marinis, nasce a Verona nel 1990 e cresce a Roma tra i quartieri di Serpentara e Vigne Nuove. È il fratello maggiore Federico, musicista e produttore, a trasmettergli la passione per la musica: i due vanno a vivere insieme, e in quel periodo Lauro si avvicina al rap underground della capitale. Nel 2012 pubblica i primi mixtape Barabba e Harvard, che gli valgono l'attenzione di Marracash, con cui firma per Roccia Music nel 2014. Con l'etichetta pubblica il primo album Achille Idol Immortale, a cui collaborano Coez, Gemitaiz e Noyz Narcos, seguito da Dio c'è nel 2015 e da Ragazzi Madre nel 2016, pubblicato per la sua etichetta indipendente No Face Agency. La svolta arriva nel 2019 con la partecipazione al Festival di Sanremo con Rolls Royce, che mescola sonorità pop e trap e segna la sua definitiva affermazione nel mainstream. L'anno seguente torna all'Ariston con Me ne frego, mentre nel 2021 è ospite fisso per tutte e cinque le serate del Festival, rendendo omaggio a diversi generi musicali con performance diventate iconiche. Nel 2022 rappresenta San Marino all'Eurovision Song Contest, dopo aver vinto Una voce per San Marino con il brano Stripper. Dopo il grande successo di Incoscienti giovani all'ultimo Festival di Sanremo e di Amore disperato, entrambi in vetta alle classifiche streaming e radiofoniche, Achille Lauro ha pubblicato il suo ultimo album Comuni Mortali. Il tour nei palasport 2026 ha registrato il tutto esaurito in tutte le date, con un appuntamento già annunciato per l'estate: il 15 giugno 2026 Achille Lauro si esibirà per la prima volta allo Stadio San Siro di Milano, con un concerto già completamente sold out.