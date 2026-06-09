Nel maggio di quest’anno Irama ha pubblicato il nuovo singolo Cabana. Tra i suoi brani più popolari troviamo sicuramente Nera, La ragazza con il cuore di latta, Mediterranea, Crepe, La genesi del tuo colore, Ali e Galassie
Giovedì 11 giugno Irama sarà in concerto allo stadio San Siro di Milano. Il cantautore sarà protagonista di uno degli appuntamenti live più attesi dell’anno. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
irama in concerto a san siro, la possibile scaletta
Poche ore al grande appuntamento di Irama. Giovedì 11 giugno il cantautore calcherà il palco dello stadio San Siro, questo l’indirizzo: via Piccolomini, 5, 20149, Milano. Secondo quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento Irama non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi brani più amati e quelli tratti dall’ultimo album Antologia della vita e della morte. Nell'ottobre dello scorso anno il cantautore (FOTO) è stato protagonista di un grande spettacolo nella splendida cornice dell’Arena di Verona. Questa la scaletta proposta al concerto:
- Lentamente
- 5 Gocce
- Ex
- Galassie
- Un giorno in più
- Senz’anima
- 48 ore
- Circo
- Tutto tranne questo
- Mediterranea
- Luna Piena
- Yo Quiero Amarte
- Nera
- Bazooka
- Ali
- Tornerai da me
- La ragazza con il cuore di latta
- Bella e rovinata
- Crepe
- Baby
- Tu no
- Say Something
- Ovunque sarai
- La genesi del tuo colore
- Mi mancherai moltissimo
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A dicembre l’artista ha scritto sul suo profilo Instagram da oltre un milione e mezzo di follower: “Non ho mai dato nulla per scontato. Non ho mai smesso di pensare che i sogni li realizzi solo quando fallire non ti spaventa più. Grazie a chi è venuto ai concerti, a chi ha cantato, a questa enorme famiglia che ho cercato e trovato. Grazie a chi ha ascoltato Antologia della vita e della morte… spero vi stia lasciando qualcosa”.
Irama è tra i cantautori più amati della scena discografica italiana. Nel corso degli anni l’artista (FOTO) ha scalato le classifiche collezionando numerosi riconoscimenti. Tra i suoi brani più popolari troviamo sicuramente Nera, La ragazza con il cuore di latta, Mediterranea, Crepe, La genesi del tuo colore, Ali e Galassie. Spazio anche a numerose collaborazioni: dal joint album No Stress con Rkomi a Una lacrima con Sfera Ebbasta. Nel maggio di quest’anno Irama ha pubblicato il suo nuovo singolo Cabana, già arrivato a oltre un milione e mezzo di riproduzioni su Spotify.
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