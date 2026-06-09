Poche ore al grande appuntamento di Irama. Giovedì 11 giugno il cantautore calcherà il palco dello stadio San Siro , questo l’indirizzo: via Piccolomini, 5, 20149, Milano. Secondo quanto comunicato dal sito di Ticketone , lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00 . Al momento Irama non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi brani più amati e quelli tratti dall’ultimo album Antologia della vita e della morte. Nell'ottobre dello scorso anno il cantautore ( FOTO ) è stato protagonista di un grande spettacolo nella splendida cornice dell’Arena di Verona. Questa la scaletta proposta al concerto:

A dicembre l’artista ha scritto sul suo profilo Instagram da oltre un milione e mezzo di follower: “Non ho mai dato nulla per scontato. Non ho mai smesso di pensare che i sogni li realizzi solo quando fallire non ti spaventa più. Grazie a chi è venuto ai concerti, a chi ha cantato, a questa enorme famiglia che ho cercato e trovato. Grazie a chi ha ascoltato Antologia della vita e della morte… spero vi stia lasciando qualcosa”.

Irama è tra i cantautori più amati della scena discografica italiana. Nel corso degli anni l’artista (FOTO) ha scalato le classifiche collezionando numerosi riconoscimenti. Tra i suoi brani più popolari troviamo sicuramente Nera, La ragazza con il cuore di latta, Mediterranea, Crepe, La genesi del tuo colore, Ali e Galassie. Spazio anche a numerose collaborazioni: dal joint album No Stress con Rkomi a Una lacrima con Sfera Ebbasta. Nel maggio di quest’anno Irama ha pubblicato il suo nuovo singolo Cabana, già arrivato a oltre un milione e mezzo di riproduzioni su Spotify.