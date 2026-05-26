Arriva oggi l’annuncio del cast che accompagnerà i talenti nella loro gara musicale, che debutterà a settembre su Sky e in streaming su NOW. Al timone dello show Sky Original prodotto da Fremantle, per il terzo anno consecutivo, ci sarà Giorgia. Novità in giuria: al tavolo di quest’anno siederanno i giudici Francesco Gabbani, Jake La Furia, Paola Iezzi e con loro la new entry Irama.
Prima tappa della nuova stagione di X Factor: arriva oggi l’annuncio del cast che accompagnerà i talenti nella loro gara musicale, che debutterà a settembre su Sky e in streaming su NOW. Al timone dello show Sky Original prodotto da Fremantle, per il terzo anno consecutivo, ci sarà Giorgia. Novità in giuria: al tavolo di quest’anno siederanno i giudici Francesco Gabbani, Jake La Furia, Paola Iezzi e con loro la new entry Irama.
la new entry
Da poco trentenne, Irama è uno degli hit maker più forti della scena musicale contemporanea. La sua musica fonde vari generi – dal pop all’urban, fino alle influenze cantautorali – e hit dopo hit ha conquistato un pubblico trasversale che oggi lo considera una delle voci più rappresentative e riconoscibili della scena italiana. Dopo la vittoria a Sanremo Giovani - che lo ha portato al suo esordio al Festival di Sanremo nel 2016 - e le sue prime esperienze televisive, ha saputo reinventarsi continuamente senza mai perdere autenticità. 55 dischi di Platino, 6 dischi d’Oro e oltre 2,5 miliardi di stream, altre cinque partecipazioni al Festival di Sanremo dove si è sempre classificato nella Top 10, il suo successo è formidabile anche nei live: dopo due anni di concerti straordinari, che hanno chiamato a raccolta oltre 230 mila presenze, il prossimo 11 giugno arriverà sul palco dello Stadio San Siro di Milano, per un evento unico e attesissimo, destinato a scrivere una pagina memorabile della sua carriera.
Conferma in blocco per gli altri giudici
Torna Francesco Gabbani, cantautore, polistrumentista e artista multiplatino, due volte vincitore al Festival di Sanremo, dove è stato il primo nella storia a vincere consecutivamente prima tra le Nuove Proposte e poi tra i Big (e dove ha conquistato anche il Premio della Critica Mia Martini e il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo). Nel corso della sua carriera ha scritto canzoni per grandi artisti come Mina, Adriano Celentano e Ornella Vanoni, firmando anche colonne sonore originali. Torna a X Factor dopo l’apprezzato esordio di un anno fa, quando ha mostrato un approccio capace di unire tecnica e leggerezza: sempre presente per i ragazzi che lo scorso anno erano nella sua squadra, ha creato con loro rapporti personali fortissimi riuscendo a essere un mentore forte e sincero.
Si risiede al tavolo dei giudici Jake La Furia, uno dei padri del rap italiano nonché tra i più amati e riconosciuti esponenti della scena hip-hop del nostro Paese con una carriera lunga più di 25 anni, con i Club Dogo prima e da solista poi. Ormai solidissimo per il terzo anno a X Factor, mai banale nelle scelte musicali e artistiche, Jake è un artista sorprendente e multicanale (oltre alla tv conduce un programma in radio e ha avuto anche esperienze cinematografiche), e nello show ha portato la sua cifra inconfondibile e sempre imprevedibile, dimostrando di essere una guida potente per i ragazzi che arrivano sul palco.
Ritorna Paola Iezzi, artista che ancora una volta, nei suoi due anni a X Factor, ha dimostrato di essere magnetica, intensa ed autentica, sfoggiando cultura musicale e sensibilità artistica e consolidandosi anche come volto televisivo amatissimo dal pubblico: in trent’anni di carriera ha attraversato epoche e generazioni lasciando un segno unico nella musica e nello spettacolo, anticipando già nei primi anni Duemila, con successi che conquistarono l’Europa, sonorità, stile e sensibilità artistiche che sarebbero poi diventate centrali nel panorama pop; Paola arriva a #XF2026 dopo il trionfo con la sua rob solo pochi mesi fa.
In conduzione
Per il terzo anno consecutivo, ci sarà Giorgia, tra le voci più incredibili e amate della musica italiana, con una carriera leggendaria - piena di importanti riconoscimenti e di collaborazioni prestigiose - che l’ha vista proporsi al pubblico in tanti ruoli diversi ma sempre acclamatissimi. Energica, spontanea ed empatica, alla guida di X Factor ha conquistato tutti con il suo stile, e anche in questa edizione avrà il compito di accompagnare le selezioni dei giudici e dettare poi i tempi, tra le performance dei cantanti in gara e quelle degli ospiti, nel corso dei Live Show.
Approfondimento
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la musica e il racconto del talento
«X Factor continua a essere uno dei progetti più identitari della nostra offerta editoriale, capace ogni anno di intercettare linguaggi, passioni e sensibilità delle nuove generazioni attraverso la musica e il racconto del talento», dichiara Giuseppe De Bellis, Executive Vice President Sport, News & Entertainment Sky Italia. «Un programma che, come pochi, è capace di trasformare la televisione in un luogo rilevante per la musica italiana: non solo una gara, è il punto d’incontro tra nuovi talenti, industria musicale, racconto pop e conversazione sociale. E questa nuova stagione si muove, ancora una volta, nel solco di un format unico, che sa stare dentro il presente, leggere i cambiamenti e restituirli al pubblico con autenticità e ritmo. Con Irama, accanto a una squadra già straordinariamente affiatata, arriva – prosegue – un nuovo sguardo artistico che contribuirà ad arricchire ulteriormente il racconto di questa edizione e che si integra perfettamente alle sensibilità musicali e personali di Paola, Jake e Francesco. Quattro sguardi diversi, ciascuno con le sue sfumature, cui si aggiungono l‘energia e il carisma di giorgia. Un mix ideale per lavorare al meglio con i talenti che saranno scelti, e per intercettare i gusti di un pubblico che, anno dopo anno, accompagna X Factor con una passione e una fame di musica straordinarie».
Marco Tombolini, CEO Fremantle, afferma: «La più grande sfida che compie ogni anno la squadra di X Factor è rinnovare un format storico raccontando, attraverso il programma, l’evoluzione musicale e anche culturale e sociale di una nuova generazione di giovani talenti. Un racconto reso sempre più avvincente grazie alla presenza di Giorgia, il nostro amato capitano. Al tavolo, quest’anno, accogliamo con grande gioia un nuovo giudice, Irama, che, sono sicuro arricchirà - con uno sguardo originale e grandi competenze - un tavolo reso “storico” da Paola, Francesco e Jake, che entrano di diritto ormai negli annali del programma. A Irama un grandissimo in bocca al lupo, e al suo predecessore Lauro un sincero grazie e un arrivederci».
Le registrazioni delle Audizioni, con il cast al gran completo, partiranno il 2 e 3 giugno a Milano, all’Allianz Cloud: lì si terranno anche Bootcamp e Last Call.
Tutte le informazioni per partecipare come pubblico sono sul sito ufficiale xfactor.sky.it.
Anche quest’anno RTL 102.5 è la radio ufficiale di X Factor. La radio più ascoltata d’Italia racconterà tutti i momenti più salienti di questa nuova edizione, raccogliendo le voci, le emozioni e i sogni di tutti i protagonisti dello show.