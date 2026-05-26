la new entry

Da poco trentenne, Irama è uno degli hit maker più forti della scena musicale contemporanea. La sua musica fonde vari generi – dal pop all’urban, fino alle influenze cantautorali – e hit dopo hit ha conquistato un pubblico trasversale che oggi lo considera una delle voci più rappresentative e riconoscibili della scena italiana. Dopo la vittoria a Sanremo Giovani - che lo ha portato al suo esordio al Festival di Sanremo nel 2016 - e le sue prime esperienze televisive, ha saputo reinventarsi continuamente senza mai perdere autenticità. 55 dischi di Platino, 6 dischi d’Oro e oltre 2,5 miliardi di stream, altre cinque partecipazioni al Festival di Sanremo dove si è sempre classificato nella Top 10, il suo successo è formidabile anche nei live: dopo due anni di concerti straordinari, che hanno chiamato a raccolta oltre 230 mila presenze, il prossimo 11 giugno arriverà sul palco dello Stadio San Siro di Milano, per un evento unico e attesissimo, destinato a scrivere una pagina memorabile della sua carriera.

Conferma in blocco per gli altri giudici

Torna Francesco Gabbani, cantautore, polistrumentista e artista multiplatino, due volte vincitore al Festival di Sanremo, dove è stato il primo nella storia a vincere consecutivamente prima tra le Nuove Proposte e poi tra i Big (e dove ha conquistato anche il Premio della Critica Mia Martini e il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo). Nel corso della sua carriera ha scritto canzoni per grandi artisti come Mina, Adriano Celentano e Ornella Vanoni, firmando anche colonne sonore originali. Torna a X Factor dopo l’apprezzato esordio di un anno fa, quando ha mostrato un approccio capace di unire tecnica e leggerezza: sempre presente per i ragazzi che lo scorso anno erano nella sua squadra, ha creato con loro rapporti personali fortissimi riuscendo a essere un mentore forte e sincero.



Si risiede al tavolo dei giudici Jake La Furia, uno dei padri del rap italiano nonché tra i più amati e riconosciuti esponenti della scena hip-hop del nostro Paese con una carriera lunga più di 25 anni, con i Club Dogo prima e da solista poi. Ormai solidissimo per il terzo anno a X Factor, mai banale nelle scelte musicali e artistiche, Jake è un artista sorprendente e multicanale (oltre alla tv conduce un programma in radio e ha avuto anche esperienze cinematografiche), e nello show ha portato la sua cifra inconfondibile e sempre imprevedibile, dimostrando di essere una guida potente per i ragazzi che arrivano sul palco.



Ritorna Paola Iezzi, artista che ancora una volta, nei suoi due anni a X Factor, ha dimostrato di essere magnetica, intensa ed autentica, sfoggiando cultura musicale e sensibilità artistica e consolidandosi anche come volto televisivo amatissimo dal pubblico: in trent’anni di carriera ha attraversato epoche e generazioni lasciando un segno unico nella musica e nello spettacolo, anticipando già nei primi anni Duemila, con successi che conquistarono l’Europa, sonorità, stile e sensibilità artistiche che sarebbero poi diventate centrali nel panorama pop; Paola arriva a #XF2026 dopo il trionfo con la sua rob solo pochi mesi fa.



In conduzione

Per il terzo anno consecutivo, ci sarà Giorgia, tra le voci più incredibili e amate della musica italiana, con una carriera leggendaria - piena di importanti riconoscimenti e di collaborazioni prestigiose - che l’ha vista proporsi al pubblico in tanti ruoli diversi ma sempre acclamatissimi. Energica, spontanea ed empatica, alla guida di X Factor ha conquistato tutti con il suo stile, e anche in questa edizione avrà il compito di accompagnare le selezioni dei giudici e dettare poi i tempi, tra le performance dei cantanti in gara e quelle degli ospiti, nel corso dei Live Show.