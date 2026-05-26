Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Il ricatto della bellezza, primo ciak del film con Vanessa Gravina e Antonio Catania

Cinema

Sono iniziate a Roma le riprese de “Il ricatto della bellezza”, thriller scritto e diretto da Claudio Rossi Massimi e prodotto da Imago Film. Nel cast Vanessa Gravina e Antonio Catania. Il film racconta il ruolo della diplomazia culturale italiana tra Roma e Atene ed è realizzato con il sostegno del Ministero degli Esteri. Uscita prevista in autunno

In un momento storico in cui le relazioni internazionali sono al centro del dibattito la produzione cinematografica Imago Film batte il primo ciak del film: “Il ricatto della bellezza”, che si pone lo scopo di accendere i riflettori su un motore invisibile, ma essenziale, per tessere rapporti pacifici tra le nazioni utilizzando il potere dell’arte e della cultura. Il progetto si inserisce nel filone delle produzioni che raccontano il ruolo delle istituzioni culturali italiane all’estero. “Il ricatto della bellezza” utilizza il linguaggio del thriller per portare sullo schermo il lavoro di ambasciate e Istituti di cultura, concentrandosi sulla tutela del patrimonio artistico e sulle dinamiche che lo circondano. Le riprese sono iniziate a Roma e proseguiranno anche in Grecia.

Trama e ambientazione

La storia è ambientata tra Roma e Atene e segue una missione istituzionale che si trasforma in un’indagine. Al centro del racconto ci sono attività di intelligence e traffici legati alle opere d’arte, con la diplomazia culturale come elemento chiave dello sviluppo narrativo. Il film è scritto e diretto da Claudio Rossi Massimi ed è prodotto da Imago Film.

Cast, set e distribuzione

Il cast è guidato da Vanessa Gravina e Antonio Catania. Nel film recitano anche Pino Calabrese, Valentina Olla, Biagio Iacovelli, Federica Cifola, Leandro Amato, Federico Perrotta, Lucio Dal Maso, Marco D’Angelo, Rosario Terranova e Sara Bianchi. La giornalista Tiziana Ferrario appare nel ruolo di se stessa. La produzione ha ottenuto il sostegno del Ministero degli Esteri e ha girato in luoghi istituzionali come la Galleria Borghese e il Palazzo della Farnesina. “Questo film è una operazione di diplomazia culturale importante che attraverso il mezzo cinematografico riesce sia a raccontarsi che a raccontare alcune bellezze italiane”, dichiara Marco Maria Cerbo, Consigliere di Ambasciata e promotore del progetto. L’uscita è prevista in autunno, con la possibilità di una distribuzione anche attraverso le ambasciate italiane all’estero.

Spettacolo: Ultime notizie

Wim Wenders torna al cinema, 5 capolavori restaurati dal 22 giugno

Cinema

Dal 22 giugno torna nelle sale italiane il cinema errante e malinconico di Wim Wenders con cinque...

Belen Rodriguez dimessa dall'ospedale: le ultime notizie

Spettacolo

Nella mattina del 25 maggio, un inquilino di palazzo nel quartiere di Brera, a Milano, aveva...

Off Campus conquista J.Lo. Il balletto social con Mika Abdalla

Serie TV

La stella del pop e regina delle rom-con ha incontrato la giovane interprete di Allie nella serie...

I Cesaroni - Il Ritorno, anticipato il finale di stagione

Serie TV

La serie tv con Claudio Amendola chiuderà il 1º giugno, e non più l'8 come inizialmente...

Achille Lauro diventa direttore creativo di Dondup

Spettacolo

Il cantante sarà alla guida delle collezioni Uomo e Donna e del comparto Accessori del marchio...

Spettacolo: Per te