Sono iniziate a Roma le riprese de “Il ricatto della bellezza”, thriller scritto e diretto da Claudio Rossi Massimi e prodotto da Imago Film. Nel cast Vanessa Gravina e Antonio Catania. Il film racconta il ruolo della diplomazia culturale italiana tra Roma e Atene ed è realizzato con il sostegno del Ministero degli Esteri. Uscita prevista in autunno

In un momento storico in cui le relazioni internazionali sono al centro del dibattito la produzione cinematografica Imago Film batte il primo ciak del film: “Il ricatto della bellezza”, che si pone lo scopo di accendere i riflettori su un motore invisibile, ma essenziale, per tessere rapporti pacifici tra le nazioni utilizzando il potere dell’arte e della cultura. Il progetto si inserisce nel filone delle produzioni che raccontano il ruolo delle istituzioni culturali italiane all’estero. “Il ricatto della bellezza” utilizza il linguaggio del thriller per portare sullo schermo il lavoro di ambasciate e Istituti di cultura, concentrandosi sulla tutela del patrimonio artistico e sulle dinamiche che lo circondano. Le riprese sono iniziate a Roma e proseguiranno anche in Grecia.

Trama e ambientazione La storia è ambientata tra Roma e Atene e segue una missione istituzionale che si trasforma in un’indagine. Al centro del racconto ci sono attività di intelligence e traffici legati alle opere d’arte, con la diplomazia culturale come elemento chiave dello sviluppo narrativo. Il film è scritto e diretto da Claudio Rossi Massimi ed è prodotto da Imago Film.