I Cesaroni - Il Ritorno, anticipato il finale di stagione

La serie tv I Cesaroni – Il Ritorno con Claudio Amendola chiuderà quasi certamente in anticipo lunedì 1º giugno, e non più lunedì 8 giugno come invece inizialmente previsto. Quella sera, infatti, andranno in onda due episodi di fila (rispettivamente intitolati Tanto tuonò che piovve e L’inizio della fine), e non soltanto uno, come programmato agli esordi per accorciare la prima serata e per accompagnare più a lungo il pubblico. Gli ascolti, infatti, non hanno toccato le vette sperate, e così la rete televisiva Mediaset ha deciso di anticipare la fine delle avventure dei personaggi della Garbatella. I fattori che hanno probabilmente influenzato la decisione sono diversi. Innanzitutto, c’è il calo degli ascolti. Dopo il promettente esordio dello scorso 13 aprile, quando il programma aveva registrato 3.486.000 spettatori (pari al 22.6% di share), il 20 aprile aveva invece fatto seguito una discesa a 2.301.000 spettatori (pari al 16.9% di share), che il 27 aprile aveva visto un'ulteriore diminuzione a 2.140.000 spettatori (pari al 15.2% di share). Inoltre, il pubblico ha sollevato polemiche sull’orario di messa in onda, giudicato insostenibile perché collocato dopo La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti tra le ore 22 e le ore 23. “Noi abbiamo tantissimo pubblico giovane, ragazzi che la mattina dopo vanno a scuola. Se perdi il figlio perché va a dormire, perdi anche il genitore che magari decide di guardare la puntata il giorno dopo su Infinity insieme al figlio. L’inizio della “prima nottata”, come la chiama qualcuno, non è una novità. Ormai è diventato un tema”, aveva dichiarato Claudio Amendola in un’intervista a Non è la Tv, format di Fanpage.it. “Ci aspettavamo che una parte di pubblico non trovasse le stesse cose che l’avevano portato a essere fan”. A partire dal 4 maggio, Mediaset aveva cambiato strategia e aveva optato per un solo episodio a settimana, idea che aveva inizialmente riportato il numero di spettatori a 2.730.000 (pari al 15.6% di share), ma che l’11 maggio era comunque sfociata in un calo a 2.470.000 spettatori (pari al 14.5% di share), che il 18 maggio si era a sua volta assestato a 2.164.000 spettatori (pari al 13% di share). Infine, per alcuni fan della serie tv, andata in onda per l’ultima edizione nel 2014, cioè 12 anni fa, hanno forse pesato alcune assenze nel cast e l’attuale sviluppo della trama. In una recente intervista a Vanity Fair, Claudio Amendola aveva dichiarato di aver avuto molta paura, “ma ha iniziato a diminuire quando abbiamo cominciato a girare. Il terrore di deludere le aspettative di un pubblico così affezionato si è diradato quando siamo tornati sul set e tutti gli attori, soprattutto i più giovani che su quel set sono cresciuti e sono diventati adulti, hanno iniziato ad avere gli occhi gonfi di lacrime e di emozione. Abbiamo ritrovato i Cesaroni così come li avevamo lasciati”.