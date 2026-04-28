I Cesaroni, chi è Federico Russo, l'attore che interpreta Mimmo

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Tuttavia, Federico Russo ha anche un lavoro "tradizionale". A Superguida TV ha raccontato di mantenersi facendo il commesso. "Lo faccio non perché poi abbia problemi, semplicemente perché volevo fare un’esperienza, e poi cerco di non scialacquare quello che ho messo da parte anche per rispetto di mia madre, per l’educazione economica che mi ha dato”, ha spiegato.