Ypsigrock 2026, al via il boutique festival dell’estate a Castelbuono

Entra nel vivo Ypsigrock 2026, il celebre boutique festival italiano organizzato dall'Associazione Culturale Glenn Gould ETS, in programma dal 6 al 9 agosto nel borgo medievale di Castelbuono (in provincia di Palermo), tra le Madonie e il Tirreno. Giunto alla sua 29ª edizione, l'evento si conferma un punto di riferimento per la scena indipendente internazionale e si avvia verso un sold out. Come evidenziato dai direttori artistici Gianfranco Raimondo e Vincenzo Barreca, la manifestazione rifiuta le logiche dei grandi numeri per offrire un’esperienza culturale slow e a misura d'uomo. L'iniziativa genera un importante impatto positivo sull'economia locale grazie alla formula dell'ospitalità diffusa, affiancando ai concerti le ricchezze storiche e paesaggistiche del territorio, dalle spiagge di Cefalù fino alla cucina locale.

la ricerca musicale sul palco

Forte di una proposta artistica orientata a originalità e contemporaneità, Ypsigrock 2026 si distingue per l'applicazione della storica "Regola dell'Ypsi Once", che prevede che un artista o gruppo possa calcare i palchi del festival una sola volta nella carriera con lo stesso moniker. Tra le tre location dell'evento - l'Ypsi Once Stage in Piazza Castello, l’Ypsi & Love Stage nel Chiostro di San Francesco e il Cuzzocrea Stage all'Ypsicamping - si alterneranno importanti nomi della scena internazionale ed emergente. Il programma vanta ospiti come Chet Faker, Black Country, New Road, Cate Le Bon, i cani, Dry Cleaning, The Antlers, Deki Alem, Wednesday, Horsegirl e molti altri. A completare l'offerta musicale figurano le esibizioni della residenza multidisciplinare "The Sound Of This Place" e le fasi finali del concorso "Avanti il Prossimo…", che assegnerà al vincitore un premio di 10.000 euro finanziato da Nuovo IMAIE per la realizzazione di un tour.

Arte visiva e sinergie locali

Oltre alla musica, la 29ª edizione rafforza l'anima multidisciplinare del festival attraverso rilevanti collaborazioni con le realtà del territorio. Sulla facciata del Castello dei Ventimiglia verrà proiettato ogni sera l'inedito live video mapping "HEAVEN+EARTH", opera multimediale firmata dagli artisti John Sanborn e Ionee Waterhouse a cura di Laura Barreca e realizzata in collaborazione con il Museo Civico di Castelbuono. Si rinnova inoltre la partnership con Fiasconaro, storico brand dell'eccellenza dolciaria siciliana, che animerà la centrale Piazza Margherita con degustazioni e una performance artistica sabato 8 agosto guidata dall'attore e collezionista di dischi Corrado Fortuna.