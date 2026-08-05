Angelina Mango ad Assisi, la possibile scaletta del concerto

Nell’ottobre dello scorso anno Angelina Mango ha pubblicato il nuovo album Caramé. Tra i suoi brani più popolari troviamo Che t'o dico a fa’, Fila indiana e Per due come noi in duetto con Olly
Penultimo appuntamento della tournée estiva. Mercoledì 5 agosto Angelina Mango (FOTO) sarà in concerto ad Assisi. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
angelina mango, la possibile scaletta
Dopo il concerto a Castinglioncello, il 5 agosto la voce di Fila indiana porterà la sua musica al pubblico di Assisi. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi e i brani tratti dall’ultimi album Caramé uscito nell’ottobre dello scorso anno. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni proposte il 16 marzo al Teatro Colosseo di Torino:
- La noia
- La vita va presa a morsi
- Ioeio
- Ci siamo persi la fine
- Gioielli di famiglia
- Come un bambino
- 7up
- Pacco fragile
- Melodrama
- Aiaiai
- Nina canta (intermezzo)
- Che t’o dico a fa'
- Edmund e Lucy
- Tutto all’aria
- Mani vuote
- Smile
- Le scarpe slacciate
- Cosicosicosicosì
- Mylove
- Bomba a mano
- Fila indiana
- Velo sugli occhi
- Igloo
- Caramé (intro)
Dopo lo show di Assisi, sabato 8 agosto Angelina Mango chiuderà la tournée estiva con lo spettacolo in scena a Matera.
Approfondimento
Angelina Mango e Marco Mengoni, il nuovo singolo Canto d'Amore
Dopo essersi fatta conoscere partecipando alla ventiduesima edizione di Amici di Maria De Filippi, l’artista ha conquistato il pubblico con l’EP Voglia di vivere contenente anche il tormentone estivo Ci pensiamo domani. Nel febbraio del 2024 l’artista ha trionfato con La noia alla 74esima edizione del Festival di Sanremo rappresentando successivamente l’Italia all’Eurovision Song Contest. Tra i suoi brani più popolari troviamo sicuramente Che t'o dico a fa’, Fila indiana e Per due come noi in duetto con Olly.
Approfondimento
I tormentoni dell'estate (fino al momento), da Irama a Zara Larsson
©Getty
Da Emma Marrone a Angelina Mango, i cantanti che si sono presi pausa
Sempre più star della musica nazionale e internazionale hanno scelto di mettere in pausa il proprio percorso artistico per dedicare tempo a sé stessi e ai propri cari, curare la propria salute fisica e mentale e dedicarsi con rinnovata energia a nuovi progetti. Da Samuele Bersani a Sangiovanni, ecco gli artisti che hanno momentaneamente lasciato i palchi