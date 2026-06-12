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Angelina Mango e Marco Mengoni, è uscito il singolo Canto d'amore: testo e significato

Musica
Foto di A. Bianchera

Il brano racconta le contraddizioni umane e unisce richiami ai canti popolari e sonorità contemporanee. La collaborazione tra i due artisti arriva a due anni di distanza dalla precedente canzone Uguale a me e anticipa il tour estivo di Angelina Mango nei teatri italiani

Angelina Mango e Marco Mengoni hanno pubblicato il nuovo singolo Canto d’amore, che segna un nuovo capitolo nella collaborazione dei due artisti a due anni di distanza dalla precedente collaborazione nel brano Uguale a me. Scritta da Angelina Mango, Marco Mengoni e Jacopo Ettorre, con le musiche dello stesso Ettorre e di Nicola Lazzarin, la nuova canzone nasce dall’incontro tra le radici dei canti popolari mediterranei e la produzione contemporanea firmata da Cripo e Giovanni Pallotti, in un equilibrio tra tradizione e modernità. Nel singolo, i cori accompagnano e amplificano il dialogo tra le voci di Angelina Mango e di Marco Mengoni e trasformano il racconto delle contraddizioni dell’essere umano in una riflessione collettiva, più che individuale. Ognuno di noi può essere infatti allo stesso tempo forte e fragile, sicuro e insicuro, e deve cercare di accettarsi per ciò che è, concedendosi degli errori e accantonando la costante ricerca della perfezione.

IL TESTO

Ecco il testo del brano Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni:

 

Senti il silenzio che c'è là fuori

Io l'ho sentito, non fa paura

Perché siamo tutti dei grandi attori

non scomparire, facciamo storie,

devi imparare, facciamo errori

per apparire facciamo canzoni

la musica vive se il resto muore

Non è un canto d'amore che mi dedicherai

basta il tempo di un fiore

Ma con questo dolore dimmi cosa ci fai

Anche se trema la terra

Almeno tu non tremare

E piano, lasciati andare

Con un filo di voce

griderò le parole che non sai

che non ti ho detto mai

quelle di un canto d'amore, di un canto d'amore

 

Mi ha detto il libro non si legge dalla copertina

Mentre scrollava il profilo di un date per capire che tipo fosse

Io la vita l'ho presa a morsi pure quando sapeva di lime

Piccoli sorsi, piccoli sorsi, piccoli sorsi, dai

Io canto d'amore perché non ho niente di male da dire

Io canto d'amore che è l'unico modo per non impazzire

Senti il silenzio che c'è là fuori

Io l'ho sentito e mi fa paura

Perché siamo tutti dei grandi attori

 

Non è un canto d'amore che mi dedicherai

basta il tempo di un fiore

Ma con questo dolore dimmi cosa ci fai

Anche se trema la terra

Almeno tu non tremare

E piano, lasciati andare

Finché hai un filo di voce

griderò le parole che non sai

che non ti ho detto mai

quelle di un canto d'amore, di un canto d'amore

 

Di questa voce che sento nessuno lo sa

Di questa fiamma che ha dentro che prima o poi esploderà

Solo un filo di vento muove via la città

Guarda questo convento chissà cosa sarà

 

Io canto d'amore e di tutte le cose che non dovrei farti,

Io canto d'amore perché non ho niente di nuovo dirti,

Io canto d'amore perché non voglio soffrire

Io canto d'amore che è l'unico modo per non impazzire

 

Non è un canto d'amore che mi dedicherai

basta il tempo di un fiore

Ma con questo dolore dimmi cosa ci fai

Anche se trema la terra

Almeno tu non tremare

E piano, lasciati andare

Finché ho un filo di voce

griderò le parole che non sai

che non ti ho detto mai

quelle di un canto d'amore, di un canto d'amore

Approfondimento

Canto d'Amore, il nuovo brano di Angelina Mango con Mengoni

IL TOUR NINA CANTA NEI TEATRI D'ESTATE

Il singolo Canto d’amore di Angelina Mango anticipa anche il ritorno live della cantante con i concerti del tour Nina canta nei teatri d’estate, in partenza il 17 luglio da Verona. Il progetto prosegue il percorso già avviato nei teatri, con l’obiettivo di riportare i brani in una dimensione più intima e nei luoghi di incontro di arte, musica e paesaggio. Dopo il precedente tour, l’artista ha anche pubblicato alcune versioni live riarrangiate delle canzoni, con l’obiettivo di restituire l’atmosfera dei concerti e il rapporto diretto con il pubblico. Un percorso che si inserisce nel lavoro iniziato con l’album caramé, il progetto personale scritto e prodotto dalla stessa cantante e pubblicato nell’ottobre 2025.

 

Ecco le date del tour Nina canta nei teatri d'estate:

 

  • 17 luglio 2026Verona, Teatro Romano
  • 20 luglio 2026Caserta, Belvedere di San Leucio
  • 22 luglio 2026Palermo, Teatro di Verdura
  • 24 luglio 2026Taormina, Teatro Antico
  • 28 luglio 2026Porto Recanati, Arena Beniamino Gigli
  • 30 luglio 2026Roma, Auditorium Parco della Musica (Cavea)
  • 2 agosto 2026Castiglioncello, Castello Pasquini
  • 5 agosto 2026Assisi, La Rocca
  • 8 agosto 2026Matera, Cava del Sole

Approfondimento

Angelina Mango annuncia il tour estivo: tutte le date dei concerti
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©Getty

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