Angelina Mango e Marco Mengoni, è uscito il singolo Canto d'amore: testo e significatoMusica
Il brano racconta le contraddizioni umane e unisce richiami ai canti popolari e sonorità contemporanee. La collaborazione tra i due artisti arriva a due anni di distanza dalla precedente canzone Uguale a me e anticipa il tour estivo di Angelina Mango nei teatri italiani
Angelina Mango e Marco Mengoni hanno pubblicato il nuovo singolo Canto d’amore, che segna un nuovo capitolo nella collaborazione dei due artisti a due anni di distanza dalla precedente collaborazione nel brano Uguale a me. Scritta da Angelina Mango, Marco Mengoni e Jacopo Ettorre, con le musiche dello stesso Ettorre e di Nicola Lazzarin, la nuova canzone nasce dall’incontro tra le radici dei canti popolari mediterranei e la produzione contemporanea firmata da Cripo e Giovanni Pallotti, in un equilibrio tra tradizione e modernità. Nel singolo, i cori accompagnano e amplificano il dialogo tra le voci di Angelina Mango e di Marco Mengoni e trasformano il racconto delle contraddizioni dell’essere umano in una riflessione collettiva, più che individuale. Ognuno di noi può essere infatti allo stesso tempo forte e fragile, sicuro e insicuro, e deve cercare di accettarsi per ciò che è, concedendosi degli errori e accantonando la costante ricerca della perfezione.
IL TESTO
Ecco il testo del brano Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni:
Senti il silenzio che c'è là fuori
Io l'ho sentito, non fa paura
Perché siamo tutti dei grandi attori
non scomparire, facciamo storie,
devi imparare, facciamo errori
per apparire facciamo canzoni
la musica vive se il resto muore
Non è un canto d'amore che mi dedicherai
basta il tempo di un fiore
Ma con questo dolore dimmi cosa ci fai
Anche se trema la terra
Almeno tu non tremare
E piano, lasciati andare
Con un filo di voce
griderò le parole che non sai
che non ti ho detto mai
quelle di un canto d'amore, di un canto d'amore
Mi ha detto il libro non si legge dalla copertina
Mentre scrollava il profilo di un date per capire che tipo fosse
Io la vita l'ho presa a morsi pure quando sapeva di lime
Piccoli sorsi, piccoli sorsi, piccoli sorsi, dai
Io canto d'amore perché non ho niente di male da dire
Io canto d'amore che è l'unico modo per non impazzire
Senti il silenzio che c'è là fuori
Io l'ho sentito e mi fa paura
Perché siamo tutti dei grandi attori
Non è un canto d'amore che mi dedicherai
basta il tempo di un fiore
Ma con questo dolore dimmi cosa ci fai
Anche se trema la terra
Almeno tu non tremare
E piano, lasciati andare
Finché hai un filo di voce
griderò le parole che non sai
che non ti ho detto mai
quelle di un canto d'amore, di un canto d'amore
Di questa voce che sento nessuno lo sa
Di questa fiamma che ha dentro che prima o poi esploderà
Solo un filo di vento muove via la città
Guarda questo convento chissà cosa sarà
Io canto d'amore e di tutte le cose che non dovrei farti,
Io canto d'amore perché non ho niente di nuovo dirti,
Io canto d'amore perché non voglio soffrire
Io canto d'amore che è l'unico modo per non impazzire
Non è un canto d'amore che mi dedicherai
basta il tempo di un fiore
Ma con questo dolore dimmi cosa ci fai
Anche se trema la terra
Almeno tu non tremare
E piano, lasciati andare
Finché ho un filo di voce
griderò le parole che non sai
che non ti ho detto mai
quelle di un canto d'amore, di un canto d'amore
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IL TOUR NINA CANTA NEI TEATRI D'ESTATE
Il singolo Canto d’amore di Angelina Mango anticipa anche il ritorno live della cantante con i concerti del tour Nina canta nei teatri d’estate, in partenza il 17 luglio da Verona. Il progetto prosegue il percorso già avviato nei teatri, con l’obiettivo di riportare i brani in una dimensione più intima e nei luoghi di incontro di arte, musica e paesaggio. Dopo il precedente tour, l’artista ha anche pubblicato alcune versioni live riarrangiate delle canzoni, con l’obiettivo di restituire l’atmosfera dei concerti e il rapporto diretto con il pubblico. Un percorso che si inserisce nel lavoro iniziato con l’album caramé, il progetto personale scritto e prodotto dalla stessa cantante e pubblicato nell’ottobre 2025.
Ecco le date del tour Nina canta nei teatri d'estate:
- 17 luglio 2026 – Verona, Teatro Romano
- 20 luglio 2026 – Caserta, Belvedere di San Leucio
- 22 luglio 2026 – Palermo, Teatro di Verdura
- 24 luglio 2026 – Taormina, Teatro Antico
- 28 luglio 2026 – Porto Recanati, Arena Beniamino Gigli
- 30 luglio 2026 – Roma, Auditorium Parco della Musica (Cavea)
- 2 agosto 2026 – Castiglioncello, Castello Pasquini
- 5 agosto 2026 – Assisi, La Rocca
- 8 agosto 2026 – Matera, Cava del Sole
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