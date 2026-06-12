Angelina Mango e Marco Mengoni hanno pubblicato il nuovo singolo Canto d’amore, che segna un nuovo capitolo nella collaborazione dei due artisti a due anni di distanza dalla precedente collaborazione nel brano Uguale a me. Scritta da Angelina Mango, Marco Mengoni e Jacopo Ettorre, con le musiche dello stesso Ettorre e di Nicola Lazzarin, la nuova canzone nasce dall’incontro tra le radici dei canti popolari mediterranei e la produzione contemporanea firmata da Cripo e Giovanni Pallotti, in un equilibrio tra tradizione e modernità. Nel singolo, i cori accompagnano e amplificano il dialogo tra le voci di Angelina Mango e di Marco Mengoni e trasformano il racconto delle contraddizioni dell’essere umano in una riflessione collettiva, più che individuale. Ognuno di noi può essere infatti allo stesso tempo forte e fragile, sicuro e insicuro, e deve cercare di accettarsi per ciò che è, concedendosi degli errori e accantonando la costante ricerca della perfezione.