Angelina Mango annuncia il tour estivo: tutte le date dei concerti

La cantante di Maratea annuncia la tournée che terrà nei mesi caldi, intitolata Nina canta nei teatri d’estate. Attesi nove concerti tra luglio e agosto 2026 in suggestive location all’aperto. Il progetto prosegue il percorso iniziato nei teatri e porta dal vivo le atmosfere dell’album Caramé, mantenendo un forte legame diretto con il pubblico

Anfiteatri, arene e luoghi storici diventano così il naturale prolungamento di un racconto musicale già avviato. In questo quadro, il ritorno sul palco non rappresenta una semplice ripresa dell’attività concertistica, ma una vera e propria evoluzione del format live. La dimensione intima, elemento distintivo delle esibizioni indoor, viene preservata pur nella trasformazione degli ambienti. Il risultato è uno spettacolo che punta ancora sulla relazione diretta con il pubblico, elemento centrale nella proposta artistica di Angelina Mango.

Dopo mesi segnati da un’intensa attività live e da una crescente affermazione nel panorama musicale che segna il suo grande e attesissimob ritorno, Angelina Mango annuncia una nuova fase del proprio percorso artistico, riportando la sua musica in una dimensione estiva pensata per il contatto diretto con il pubblico.

Tutte le date dei concerti

Il calendario della tournée estiva di Angelina Mango si articola in nove appuntamenti distribuiti tra luglio e agosto 2026. Il debutto è fissato per il 17 luglio 2026 al Teatro Romano di Verona. A seguire, Angelina Mango sarà in scena il 20 luglio al Belvedere di San Leucio di Caserta, il 22 luglio al Teatro di Verdura di Palermo e il 24 luglio al Teatro Antico di Taormina.

Il percorso proseguirà il 28 luglio all’Arena Beniamino Gigli di Porto Recanati e il 30 luglio all’Auditorium Parco della Musica (Cavea) di Roma. Le ultime tappe sono previste il 2 agosto al Castello Pasquini di Castiglioncello, il 5 agosto presso La Rocca di Assisi e l’8 agosto alla Cava del Sole di Matera, dove si chiuderà il tour.