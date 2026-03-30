Angelina Mango annuncia il tour estivo: tutte le date dei concerti

La cantante di Maratea annuncia la tournée che terrà nei mesi caldi, intitolata Nina canta nei teatri d’estate. Attesi nove concerti tra luglio e agosto 2026 in suggestive location all’aperto. Il progetto prosegue il percorso iniziato nei teatri e porta dal vivo le atmosfere dell’album Caramé, mantenendo un forte legame diretto con il pubblico
Dopo mesi segnati da un’intensa attività live e da una crescente affermazione nel panorama musicale che segna il suo grande e attesissimob ritorno, Angelina Mango annuncia una nuova fase del proprio percorso artistico, riportando la sua musica in una dimensione estiva pensata per il contatto diretto con il pubblico.
L’artista, reduce da una tournée primaverile nei principali teatri italiani, sceglie ora di ampliare quell’esperienza trasportandola in contesti all’aperto, dove la componente scenografica diventa parte integrante dello spettacolo. Il nuovo progetto del tour estivo si sviluppa lungo una linea di continuità ben definita, mantenendo l’impostazione musicale costruita nei mesi precedenti ma adattandola a spazi più ampi e suggestivi.
Anfiteatri, arene e luoghi storici diventano così il naturale prolungamento di un racconto musicale già avviato. In questo quadro, il ritorno sul palco non rappresenta una semplice ripresa dell’attività concertistica, ma una vera e propria evoluzione del format live. La dimensione intima, elemento distintivo delle esibizioni indoor, viene preservata pur nella trasformazione degli ambienti. Il risultato è uno spettacolo che punta ancora sulla relazione diretta con il pubblico, elemento centrale nella proposta artistica di Angelina Mango.
Il tour, intitolato Nina canta nei teatri d’estate, si inserisce dunque come un nuovo capitolo coerente all’interno di un percorso in pieno sviluppo.
I biglietti per assistere alle date sono disponibili a partire dalle ore 12.00 di oggi, lunedì 30 marzo 2026, attraverso i consueti circuiti di vendita.
Tutte le date dei concerti
Il calendario della tournée estiva di Angelina Mango si articola in nove appuntamenti distribuiti tra luglio e agosto 2026. Il debutto è fissato per il 17 luglio 2026 al Teatro Romano di Verona. A seguire, Angelina Mango sarà in scena il 20 luglio al Belvedere di San Leucio di Caserta, il 22 luglio al Teatro di Verdura di Palermo e il 24 luglio al Teatro Antico di Taormina.
Il percorso proseguirà il 28 luglio all’Arena Beniamino Gigli di Porto Recanati e il 30 luglio all’Auditorium Parco della Musica (Cavea) di Roma. Le ultime tappe sono previste il 2 agosto al Castello Pasquini di Castiglioncello, il 5 agosto presso La Rocca di Assisi e l’8 agosto alla Cava del Sole di Matera, dove si chiuderà il tour.
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Un progetto in continuità con il tour teatrale
Il nuovo ciclo di concerti arriva dopo Nina canta nei teatri, la serie di esibizioni indoor che ha visto Angelina Mango esibirsi nei principali teatri italiani.
L’impostazione artistica di quel progetto viene ora ripresa e adattata, mantenendo una struttura musicale essenziale e una forte attenzione all’interazione con il pubblico.
Pur cambiando i contesti, l’identità dello spettacolo resta riconoscibile, con un approccio che privilegia l’immediatezza e la dimensione emotiva dell’esecuzione dal vivo.
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Dall’album Caramé alla dimensione live
Alla base dello spettacolo c’è il lavoro sviluppato con l’album Caramé, pubblicato a ottobre. Il disco rappresenta un punto di riferimento nel percorso recente di Angelina Mango, segnando una fase in cui la scrittura personale si intreccia con una rilettura del pop contemporaneo.
Il tour estivo si configura come un’estensione naturale di questo progetto discografico, trasferendo sul palco le atmosfere e le sonorità del disco, pur adattandole alle caratteristiche degli spazi aperti.
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Un percorso in crescita tra palco e pubblico
Negli ultimi mesi, Angelina Mango ha consolidato la propria presenza nella scena pop italiana, anche grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo e al successo dei progetti discografici pubblicati.
Il tour teatrale ha contribuito a rafforzare il legame con il pubblico, affiancando ai risultati ottenuti sulle piattaforme digitali una crescita significativa anche sul piano delle esibizioni dal vivo, confermando la centralità del palco nel percorso dell’artista.
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