Angelina Mango annuncia un tour di concerti per il 2026

Dopo l’uscita a sorpresa dell’album caramè, la cantante annuncia il ritorno sul palco con “Nina canta nei teatri”, un tour che partirà il 2 marzo da Napoli e attraverserà dieci città italiane. Un progetto pensato come un incontro ravvicinato con il pubblico, tra arrangiamenti inediti e momenti intimi. Biglietti disponibili dal 5 dicembre, mentre l’album sarà pubblicato anche in formato fisico

Angelina Mango sceglie i teatri per il suo nuovo viaggio musicale. Dopo la pubblicazione a sorpresa di caramè lo scorso 16 ottobre, la cantautrice annuncia “Nina canta nei teatri”, un tour che partirà il 2 marzo da Napoli e toccherà dieci città italiane. Un ritorno che segna la fine di un lungo stop per motivi di salute e l’inizio di una fase più intima e condivisa.

Dieci date tra marzo e aprile

Il calendario è già definito: Napoli (2 marzo), Roma (4 marzo), Catania (7 marzo), Palermo (9 marzo), Bari (12 marzo), Torino (16 marzo), Bologna (18 marzo), Fermo (21 marzo), Firenze (24 marzo) e Milano (27 marzo). Un percorso che attraversa l’Italia e porta la musica di Angelina in spazi raccolti, lontani dai grandi palchi, per creare un contatto diretto con chi l’ha seguita fin dagli inizi. “Nina canta nei teatri” non sarà un semplice concerto, ma un’esperienza immersiva. L’artista vuole ricreare l’atmosfera dello studio, mostrando il processo creativo che ha dato vita alle sue canzoni. “Sarà come aprire le porte di casa”, ha spiegato in una nota. Sul palco, una superband e arrangiamenti studiati per alternare momenti intimi e collettivi, sempre nel segno della sincerità.