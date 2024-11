1/17 ©Getty

"Mi fermo. Ho bisogno di dormire, di fare cene con gli amici, di respirare e di godermi quello che è accaduto dall’uscita del disco in poi”, ha dichiarato al Corriere della Sera Emma Marrone, che sta per concluder il tour. Anche il Festival di Sanremo non rientra nei suoi piani: "Non ce la faccio proprio. Ho bisogno di un momento per me"

Emma Marrone annuncia pausa dopo il tour: "Sanremo? Non ce la faccio"