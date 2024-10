Sangiovanni torna a parlare sui social: "Sono tornato in studio"

Dopo un lungo silenzio, il cantautore vicentino aggiorna i fan sul suo percorso personale per il quale aveva messo in stand by la carriera, rimandando tour e uscita dell'album: "Ho ripreso a dedicarmi alla musica ed è stato davvero bello. Senza pressioni, solo per il piacere di farlo"

Trentaquattro settimane. A conti fatti sono otto mesi. Nove mesi di silenzio dopo l’annuncio di uno stop alla sua carriera arrivato all’indomani di un Festival di Sanremo in cui si era intravista qualche crepa. Sangiovanni è tornato a scrivere sui social e, fatto ancora più importante, è tornato a fare musica. Lo ha raccontato proprio lui ai suoi fan con un lungo post sul suo profilo Instagram, pubblicato sabato 5 ottobre, il giorno in cui era inizialmente previsto il suo concerto al Forum di Assago, poi rimandato come tutti gli altri impegni e il disco.

Quei pezzi e quell'album mai usciti “Oggi ci sarebbe stato il nostro concerto al Forum. È da qualche giorno che penso a come sarebbe stato, a voi lì insieme a me, a cantare i pezzi nuovi (quelli che non sono mai usciti)”, ha esordito Sangiovanni. “Il percorso che ho intrapreso mesi fa mi ha portato a ripensare al mio lavoro e alla mia passione, e mi piacerebbe tornare a fare qualcosa. Ho fatto fatica ad andare in studio e a dedicarmi alla musica durante questo periodo, anzi avevo bisogno di starci lontano. Poi a fine agosto sono andato in studio ed è stato davvero bello. Senza pressioni, solo per il puro piacere di fare musica. Erano anni che non mi accadeva questo”.

"Non so cosa succederà" Sangiovanni si era fermato per prendersi cura della sua salute mentale, come lui stesso aveva spiegato nel febbraio scorso: “Mi sento sollevato, perché sto capendo che posso ancora dare una possibilità alla musica nella mia vita, e anzi, proprio che la musica nella mia vita è una grande opportunità. Comunque eccomi qui, volevo solo mandarvi un abbraccio. Non so cosa succederà in futuro, ma volevo spendere qualche parola per tutte le persone che mi sono state vicino in questi mesi, grazie, davvero. Ho risolto tante cose, tante altre le devo ancora comprendere ma sapere che ho qualcuno vicino mi conforta”. approfondimento Salute e musica, gli artisti che hanno scelto di fermarsi

"Mi piacerebbe condividere con voi queste canzoni" Niente nel futuro è definito, la voglia di musica sembra essere tornata: “Ogni tanto ascolto il disco e devo dire che mi lascia sempre una bella energia, nonostante sia stato fatto in un periodo molto complicato. Mi piacerebbe condividere con voi quelle canzoni, e magari anche altre. Prima o poi forse accadrà... Sto ritrovando una strada da percorrere e dopo tanto tanto tempo comincio ad avere dei nuovi obbiettivi e dei nuovi sogni. Vi voglio bene”.

