Kanye West confessa la relazione col cugino: la reazione della moglie

Il rapper e imprenditore ha pubblicato il singolo "Cousins", in cui racconta la relazione incestuosa con un cugino (ora condannato all'ergastolo per l'omicidio di una donna incinta). La moglie è intervenuta in sua difesa, pur spiegando che - alcune cose - dovrebbero restare nella sfera privata

Kanye West continua a scioccare l'opinione pubblica. Lo scorso 21 aprile ha diffuso il suo nuovo singolo, Cousins, in cui parla di una relazione incestuosa avuta con un cugino quando era ragazzino.

Cousins, la canzone-confessione di Kanye West

"Uscivo con mio cugino, leggevo riviste porno", rappa Kanye West nei versi iniziali di Cousins. "Abbiamo visto dei neri baciarsi / Non sapevamo cosa significasse quella roba / Poi abbiamo iniziato a rievocare tutto quello che avevamo visto". Il brano (che vede anche la partecipazione di Dave Blunts e Playboi Carti) prosegue poi con un racconto, piuttosto spinto, di quanto i due erano soliti fare. Non solo: Kanye racconta di aver fatto giurare a suo cugino di non raccontarlo a nessuno. "Non credo che capirebbero che non sono attratto da un uomo", rappa in un'altra strofa.

Il post su X

"Questa canzone si intitola COUSINS", ha spiegato Kanye West su X, condividendo una clip del singolo. "Mio cugino è stato condannato all'ergastolo per aver ucciso una donna incinta pochi anni dopo che gli avevo detto che non avremmo più guardato riviste porno insieme". Il rapper e imprenditore, ora sposato con Bianca Censori, ha continuato dicendo di sentirsi responsabile per aver compiuto quell'atto con il cugino (di cui non ha svelato il nome). "Forse nel mio egocentrismo mi sentivo in colpa per avergli mostrato quelle riviste porno quando aveva 6 anni". Riviste che, spiega, sua madre conservava in cima all'armadio.