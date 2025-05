Gaga ha vinto lo Sports Emmy Award: le manca un Tony per l'EGOT

Ora, a Lady Gaga, manca solo un Tony Award per entrare nell'Olimpo degli artisti EGOT. E, cioè, di quegli artisti (al momento solo 16) che possono vantare la vittoria di Emmy, Grammy, Oscar e Tony.

La vittoria dell'Emmy

Lady Gaga, nelle scorse ore, si è aggiudicata lo Sports Emmy Award nella categoria Miglior Direzione Musicale per aver cantato Hold My Hand prima dell'inizio del Super Bowl a New Orleans. La sua esibizione, omaggio alle 14 persone morte durante l'attacco terroristico del 1° gennaio in Bourbon Street, commosse il mondo.

Lo spettacolo coinvolse decine di soccorritori, ma anche star dello sport come Tom Brady e Michael Strahan. Brady sottolinerò l'importanza di "non lasciare mai che il male vinca", mentre Strahan aggiunse: "Ci raccogliamo con il cuore pesante per le nostre famiglie e i nostri amici".

L'esibizione di Hold My Hand è stata nominata all'Emmy insieme a Evolution of the Black Quarterback, The Lionheart, Noche UFC: For Mexico, For All Time e The Turnaround.