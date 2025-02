Super Bowl 2025, Lady Gaga nella canzone Hold My Hand

L'artista ha eseguito la canzone come tributo alle vittime della strage di Capodanno che, a New Orleans, ha causato la morte di 14 persone

Fresca di vittoria ai Grammy, Lady Gaga è volata a New Orleans per il Super Bowl, dove ha regalato un'emozionante interpretazione di Hold My Hand.

Gaga ha eseguito la canzone come tributo alle vittime della strage di Capodanno che, a New Orleans, ha causato la morte di 14 persone. Seduta al pianoforte, aveva attorno a sé una band e un coro. In prima fila, ad ammirare quella performance, gli agenti della Louisiana State Police, gli ufficiali di polizia di New Orleans, i soccorritori e le forze dell'ordine.

Hold My Hand, presente nel film campione d'incassi del 2022 Top Gun: Maverick, è stata nominata ai Grammy e ai Golden Globes.

La settimana di Lady Gaga

La scorsa settimana, la società Caballero Casting aveva avviato la ricerca di alcune comparse che potessero prendere parte all'esibizione."FOX produrrà un pezzo che renderà omaggio ai tragici eventi accaduti la mattina di Capodanno a Bourbon Street. Stiamo cercando persone che si uniscano a noi per aiutarci a rendere questo momento speciale", si leggeva nell'annuncio pubblicato su Facebook. Non si faceva dunque alcuna menzione di Lady Gaga che, qualche giorno fa, ha pubblicato il nuovo singolo Abracadabra e ha poi eseguito California Dreamin con Bruno Mars ai Grammy Awards.

Prima di allora, era apparsa al FireAid di Los Angeles, presentando in anteprima All I Need Is Time.