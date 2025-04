Oasis, ecco come Liam e Noel Gallagher si preparano al tour

L'attesissima reunion dei fratelli Gallagher prenderà il via il prossimo 4 luglio. Ma come si stanno preparando i due fratelli, e quali sono le date della tournée?

Noel Gallagher ha finalmente dato il via alle prove per l'attesissimo tour di ritorno degli Oasis, in partenza la prossima estate.

Come si stanno preparando gli Oasis al tour

A pochi mesi dalla loro reunion sul palco, si dice che Liam stia dando priorità al "riposo" invece di tornare in studio col fratello. "Noel entra e esce spesso dallo studio per lavorare, è un cantautore quindi è naturale", ha detto al Mirror una fonte a lui vicina. "Liam è un cantante e quest'anno ha una lunga lista di date con gli Oasis, quindi non esagererà con le prove. Dopo un grande il tour da solista dell'anno scorso, la cosa principale di cui la sua voce ha bisogno al momento è il riposo". Tuttavia, Liam starebbe pianificando di incontrare la band a maggio per provare per gli spettacoli.

La fonte ha aggiunto: "Il piano è che la band inizi a incontrarsi a maggio. Suoneranno e stabiliranno una scaletta e Liam sarà l'ultimo a unirsi con la voce".

Secondo quanto riportato dal Sun, il mese scorso i fratelli hanno depositato i documenti presso l'Ufficio per la proprietà intellettuale per registrare il marchio della ormai famosa foto in bianco e nero che avevano utilizzato per annunciare il loro ritorno. Inoltre, avrebbero chiuso un contratto da 20 milioni di sterline per il merchandising.