Oasis, la band che accompagnerà Liam e Noel Gallagher nella reunion

L’ex batterista Alan White aveva alimentato le speculazioni postando una foto della sua batteria decorata con la Union Jack, la bandiera del Regno Unito, mentre Tony McCarroll – primo batterista della band – aveva dichiarato di non essere stato contattato e di non aspettarsi alcuna chiamata, anche a causa dei trascorsi legali con gli altri membri.

Da quando i fratelli Gallagher hanno messo da parte le divergenze per riportare in vita la band simbolo del Britpop, l’attesa per il tour "Oasis Live '25" è diventata febbrile. I fan, però, si sono subito chiesti chi avrebbe affiancato Noel e Liam sul palco nei vari stadi in giro per il mondo. Nel corso dei mesi, si sono rincorse ipotesi su chi sarebbe stato coinvolto. Inizialmente, sembrava che nessun altro membro originale della band fosse destinato a tornare e che la formazione live sarebbe stata composta dai musicisti del gruppo Noel Gallagher’s High Flying Birds.

Dopo aver preso il posto di Paul “Guigsy” McGuigan nel 1999, Andy Bell tornerà al basso con gli Oasis. Bell, che ha fatto parte di Ride e Beady Eye, è attualmente impegnato anche con il supergruppo Mantra Of The Cosmos accanto a Shaun Ryder e Bez degli Happy Mondays.

(Traducibile in italiano come segue: “Le armi hanno smesso di sparare. Le stelle si sono allineate. La lunga attesa è finita. Venite a vedere. Non sarà trasmesso in televisione”).

It will not be televised.”

Come see.

The great wait is over.

The stars have aligned.

Per annunciare il ritorno della band, gli Oasis hanno diffuso un messaggio ai fan: “The guns have fallen silent.

Biglietti, polemiche e voci su un nuovo album

La vendita dei biglietti per le date nel Regno Unito è stata accompagnata da controversie: il sistema di “prezzi dinamici” ha suscitato critiche ed è attualmente oggetto di indagine da parte del governo. Inoltre, Ticketmaster ha annullato migliaia di biglietti sospettati di essere stati acquistati da bot, provocando la rabbia di molti fan che si sono sentiti penalizzati ingiustamente.

Nel frattempo, Liam Gallagher ha alimentato (e poi smontato) le voci su un nuovo album degli Oasis. A settembre, aveva dichiarato che il disco era già pronto, salvo poi smentire tutto qualche mese dopo dicendo di aver semplicemente “scherzato”.

Di recente, la band ha ristampato il quarto album Standing On The Shoulder Of Giants per il suo 25º anniversario, mentre la riedizione in vinile del singolo Whatever ha sfiorato la vetta della classifica, contendendosi il primo posto con Kendrick Lamar.

Gli Oasis sono inoltre stati candidati per l’inclusione nella Rock And Roll Hall Of Fame accanto a New Order, The White Stripes e Mariah Carey, anche se Liam Gallagher ha già dichiarato senza mezzi termini che, secondo lui, si tratta di “una cavolata” (e lui, chiaramente, ha usato parole ben più dure e scurrili di "cavolata", come potrete facilmente intuire...).