Oasis, migliaia di biglietti cancellati per combattere i bot

Scoppiano le polemiche sulle migliaia di biglietti degli Oasis annullati da Ticketmaster a causa della stretta contro bot e rivenditori. L’ondata di cancellazioni di biglietti da parte di Ticketmaster ha sollevato un'ondata di proteste tra i fan della band inglese.

Molti di loro, infatti, si sono ritrovati improvvisamente senza il prezioso pass per il tanto atteso tour di reunion della band britannica. Questa drastica decisione è stata presa per contrastare il fenomeno dei bagarini e l’uso di bot per l’acquisto automatico dei biglietti, pratica che viola i termini e le condizioni di vendita stabiliti dagli organizzatori.

A partire dal 10 febbraio 2025, Ticketmaster ha avviato un’operazione su larga scala per individuare e cancellare i biglietti acquistati attraverso metodi non consentiti. Il tour degli Oasis, che segna il ritorno sulle scene di una delle band più iconiche della musica britannica, ha scatenato un’enorme richiesta di biglietti, portando a fenomeni di rivendita illegale e a un massiccio uso di bot per accaparrarsi i posti migliori.

La vendita dei biglietti per le date nel Regno Unito e in Irlanda era stata avviata ad agosto 2024, ma il processo si era rivelato particolarmente caotico. Molti acquirenti avevano dovuto affrontare lunghe attese online, mentre il controverso sistema di prezzo dinamico aveva fatto lievitare i costi per alcuni spettatori, rendendo l’acquisto ancora più frustrante.

Nonostante gli sforzi per impedire la rivendita a prezzi esorbitanti, più di 50.000 biglietti sono rapidamente comparsi su piattaforme di secondary ticketing, spesso a cifre ben superiori a quelle ufficiali.