Oasis, denunciate migliaia di frodi online per biglietti falsi

Centinaia di fan britannici hanno subito truffe nei mesi successivi alla messa in vendita dei tagliandi per la reunion

Dopo la beffa dei biglietti rivenduti a prezzi ultramaggiorati, ora anche l'enorme danno dei biglietti falsi. Il tour di reunion degli Oasis è senza dubbio l'evento musicale più atteso del 2025, la vendita dei tagliandi è stata un incredibile successo, ma continua a mostrare il lato peggiore della vendita online. Centinaia di fan britannici dei fratelli Gallagher hanno denunciato le truffe subite nel mese successivo alla messa in vendita dei biglietti. È quanto emerso dai dati raccolti dal colosso bancario Lloyds Banking Group, secondo cui in media le vittime dei raggiri hanno perso 346 sterline.

Un terzo dei frodati ha tra i 35 e i 44 anni

A esser stati presi di mira sono soprattutto i fan di età compresa tra i 35 e i 44 anni, che rappresentano quasi un terzo (31%) di tutti i casi. Quasi sempre la truffa è iniziata da annunci o post falsi sui social media, ha affermato Lloyds, con la "grande maggioranza" originata su Facebook. "Una semplice ricerca rivela che sono stati creati numerosi gruppi non ufficiali, molti dei quali vantano decine di migliaia di membri, dedicati all'acquisto e alla vendita di biglietti per il tour degli Oasis", ha affermato un portavoce della banca sottolineando come non sia autorizzato questo tipo di commercio sulla piattaforma.