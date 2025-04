Puff Daddy rifiuta il patteggiamento nel processo a New York

Puff Daddy non patteggia. Sean Combs, rapper, produttore e magnate dell’industria musicale accusato di racket e traffico sessuale in un processo federale il cui inizio è fissato per il prossimo 5 maggio, ha rifiutato una proposta di patteggiamento fattagli dalla procura federale e rivelata dalla procuratrice Madison Smyser in un’udienza preliminare tenuta il 25 aprile a New York.