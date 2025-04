Gwyneth Paltrow allenta la dieta: "Ora mangio pane e pasta"

La star, vincitrice di un Oscar nel 1999 per la sua interpretazione in Shakespeare in Love, era diventata una autentica guru di un certo tipo di alimentazione con i suoi consigli. "Ho seguito per un certo periodo una dieta macrobiotica ferrea e così sono diventata ossessionata da un'alimentazione molto, molto sana", ha detto nell'ultima puntata del suo podcast spiegando di essersi dedicata al "benessere e al cibo" a causa del cancro alla gola che ha ucciso il padre.

Il parere dell'esperta sentita dalla BBC

Intervista dalla BBC, la nutrizionista Priya Tew, protavoce della British Dietetic Association, ha accolto con favore la decisione dell'attrice. "Sicuramente è una cosa buona", ha detto. "I carboidrati sono una parte fondamentale delle nostre diete, forniscono fibre, vitamina B ed energia. Sono anche centrali per il microbioma del nostro intestino e portano sapore e piacere ai pasti". La specialista ha aggiunto: "Sembra che Gwyneth stia andando verso un regime alimentare più bilanciato, considerando la sua sfera di influenza è positivo sentire che stia trovando benefica questa scelta. Le ricerche in ambito nutrizionale dimostrano che tagliar fuori completamente interi gruppi di cibi non è un bene per la nostra salute generale. Abbiamo bisogno di diversità e varietà per aiutarci a sostenere tutti i nostri bisogni nutritivi, per portare gusto nelle nostre diete e prevenire la noia".