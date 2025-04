Michelle Pfeiffer lascia le sue impronte al Chinese Theatre. FOTO

10/13 ©Getty

Elle Fanning è tornata a recitare accanto a Michelle Pfeiffer nell'ultimo progetto dell'attrice, la serie Apple tv+ attualmente in produzione (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) tratta da Margo ha problemi di soldi, romanzo di Rufi Thorpe pubblicato in Italia da Bollati Boringhieri, che vede come showrunner il compagno di Pfeiffer, David E. Kelley e nel cast anche Nicole Kidman