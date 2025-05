Alfa ripubblica album con 5 inediti, c'è anche un feat. con Manu Chao

Un po' più di un anno fa, dopo un memorabile Festival di Sanremo, Alfa tornava con un progetto speciale, come per altro lo sono tutti i suoi: il suo disco (giù certificato) platino Non so Chi ha Creato il Mondo ma so che era Innamorato riappare per Artist First in versione deluxe con cinque brani inediti. Non so Chi ha Creato il Mondo ma so che era Innamorato Deluxe è un nuovo capitolo del racconto iniziato con l’album originale, un’evoluzione che ne amplia la visione e ne approfondisce il significato. La deluxe edition sarà disponibile nei formati CD e Vinile colorato e rappresenta un tassello fondamentale nella continua esplorazione del tema centrale dell’opera: l’amore, filo conduttore che unisce ogni traccia, ogni parola, ogni emozione. I nuovi brani non solo si integrano armoniosamente con quelli già pubblicati, ma arricchiscono la narrazione con nuove sfumature e prospettive, dando voce a diverse declinazioni dell’amore, tra sogno e realtà, fragilità e desiderio. Questa nuova versione dell'album porta con sé anche il singolo A me mi piace feat. Manu Chao, brano uscito lo scorso 9 maggio nelle radio e sulle piattaforme digitali. La canzone, nata dalla collaborazione con Manu Chao, è un dialogo musicale tra due artisti di generazioni e percorsi diversi, che unisce l’inconfondibile stile di Manu Chao con la scrittura fresca e personale di Alfa. Il risultato è un brano inedito, capace di creare un ponte tra epoche e linguaggi, mantenendo viva l’energia istintiva e contagiosa che ha reso celebre l’universo musicale di Manu Chao. Ispirato al ritmo e allo spirito di Me Gustas Tu, brano che ha segnato un'epoca, A me mi piace non è una rilettura, ma una nuova composizione che ne raccoglie l’eredità emotiva per trasformarla in qualcosa di originale. Un gioco di parole, suoni e identità in cui le voci di Alfa e Manu Chao si intrecciano dando vita a un’esperienza musicale che sorprende e coinvolge.