Money Road, debutto con oltre un milione di spettatori

Grande partenza per il nuovo show Sky Original condotto da Fabio Caressa: 1.010.000 spettatori in Total Audience con quasi il 4% di share. E sui social è lo show tv più discusso nella serata di ieri

Fabio Caressa (L'INTERVISTA) ha dato ufficialmente il via all’esperimento sociale di “Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo”, che per altri cinque giovedì sarà su Sky e in streaming su NOW, anche in simulcast in chiaro su TV8 (ed è sempre disponibile on demand). Ed è stata, dal punto di vista degli ascolti, una grande partenza: il primo episodio del nuovo show Sky Original prodotto da Blu Yazmine – ieri su Sky Uno/+1, TV8, Cielo e on demand – ha segnato nel complesso una Total Audience di 1.010.000 spettatori con il 3,8% di share (in tv 4.591.000 contatti). Sui social è stato lo show più discusso nella serata di ieri (21,5mila interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear e 25,4mila interazioni nella rilevazione Same Day 24/7 - fonti: Talkwalker, Trends24.in).

Ieri sera, nel primo episodio, la presentazione dei 12 partecipanti: Alessandro, 38 anni, Milano, creativo; Alice, 24 anni, Roma, project manager; Alvise, 23 anni, Vicenza, content creator; Benedetta, 53 anni, Milano, casalinga; Danielle, 27 anni, Roma, atleta; Enrico, 51 anni, Roma, ex imprenditore; Francesco, 62 anni, Torino, ex dirigente; Grazia, 37 anni, Acireale (Catania), fruttivendola; Marco, 22 anni, Milano, stylist; Roberta, 47 anni, Roma, ex manager; Saveria, 38 anni, Vellezzo Bellini (Pavia), tatuatrice; Yaser 35 anni, Milano, odontoiatra. Riuniti nell’ufficio mobile di Fabio, costruito nel cuore della giungla malese, i 12 hanno scoperto di essere la “Compagnia delle tentazioni” e soprattutto cosa li attende: in un contesto di rigida privazione, avendo a disposizione solo il minimo indispensabile per la sopravvivenza (acqua, riso e fagioli), dovranno affrontare 12 giorni di trekking in più tratte in questa natura bellissima ma ostile e proibitiva, con un clima insopportabile (anche 40 gradi e il 98% di umidità) cercando di rimanere uniti e soprattutto di non cedere alle continue e irresistibili tentazioni che potrebbero facilitare la loro sopravvivenza a cui verranno sottoposti; ogni volta che cederanno intaccheranno il montepremi finale, che alla partenza era di 300mila euro: chi nell’ultimo episodio arriverà al traguardo avrà la possibilità di partecipare alla divisione della cifra disponibile. Approfondimento Money Road, cosa sapere sul nuovo programma con Fabio Caressa